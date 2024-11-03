大角咀廟會｜吸引逾15萬人次參與　500呎長夜光龍壓軸表演掀高潮

▲ 舞龍表演。（信和提供）

「大角咀廟會」於今天（11月3日）在大角咀盛大舉行，大角咀廟會自2005年首次舉辦以來，致力推廣中國傳統文化，增進社區互動，並吸引遊客。今年廟會以慶祝中華人民共和國成立75周年為主題，朝至晚在大角咀福全街一帶舉辦一系列活動，今日活動參予人數眾多，從早到晚吸引超過15萬人次參與，包括本地及外地遊客場面熱鬧。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



今年是第17屆大角咀廟會，由信和集團及黃廷方慈善基金支持、旺角街坊會主辦及油尖旺民政事務處協辦及贊助，活動由上午10時開幕儀式為廟會大巡遊揭開序幕。

廟會全天舉辦多項精彩活動，包括有27隊隊伍、共千人參與的大巡遊，巡遊中有醒獅、舞龍、清代服裝、兒童表演等。下午時間「郭氏功夫金龍醒獅團」呈獻傳統梅花樁表演，十八頭醒獅翻飛騰躍，兼有現場舞獅打鼓助慶。而在福全街兩側今年擺設了50檔特色街道攤位，而旺角街坊會撥出了30攤位予社區人士、青年及待業人士售賣地道食品，還有少數族裔售賣地道食品，締造社區共融。



傍晚時間活動現場更設有千人盆菜宴，筵開140席招待賓客、街坊及遊客，大家聚首一堂，體驗香港獨特的飲食文化傳統，活動現場氣氛熱烈而溫馨。



而在晚上壓軸出場的還有500呎長夜光龍及「沙頭角魚燈舞」表演，福全街全街破天荒關掉街燈，夜光龍、一條條色彩斑斕的大魚隨著鼓聲魚貫而出。在尾聲更特別加插煙火環節，為全日活動掀起高潮，整個表演歷時一小時。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團及黃廷方慈善基金全力支持今次活動，大角咀廟會是香港的文化盛事，每年都舉辦得有聲有色，深受市民歡迎，當中的夜光龍表演更非常震撼及精彩，令人留下深刻印象。奧海城作為大角咀的一份子，集團特別了安排免費接駁專車，接送往返奧海城及廟會現場的市民，並免費送出美食及商戶優惠，希望與廣大市民一同慶祝這場文化盛事。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】