旅遊盛事｜迪士尼10公里跑2萬人參與破紀錄　海外跑手同創新高園方料帶動旅業

▲ 有跑手打扮成電影《反斗奇兵》的角色。（迪士尼提供）

香港迪士尼樂園今日（3日）舉行第6屆10公里賽跑，吸引來自本地、泰國和日本等地近2萬名跑手參與，整體參賽人數及當中海外跑手均創歷屆新高，園方相信活動可帶動本港旅遊業。

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財政司司長陳茂波主持起跑儀式，指活動吸引海內外健兒和迪士尼粉絲來港參加，也有不少傷健人士參與，促進共融。香港有很豐富的旅遊資源，「只要我們不斷『諗橋』，一定可以吸引到更多世界各地的旅客到來。是次活動結合旅遊、體育和慈善，就是一個很好的例子。」

有深圳旅客讚活動氛圍非常好，可以把運動和迪士尼元素結合起來。他又指計及住宿、交通、門票等消費，一個周末約花費5,000港元。

迪士尼指，活動期間度假村3間酒店近乎爆滿，當中8成屬海外和內地旅客，有信心可帶動本港旅遊業。

今年，香港迪士尼透過香港傷殘青年協會（傷青會）、香港復康聯會及心光學校邀請了約80名傷健跑手，包括視障、聽障或肢體殘障的跑手參加賽事。

其中一位參加者是來自心光學校的 17 歲跑步愛好者許名揚（Victor），他與其領跑員兼 學校老師黃栢林（黃 sir）一起參加「Marvel 超級英雄 10 公里跑」。

Victor指，跑步為他的生活增添了不同意義。 這次迪士尼 10K Weekend 是他第一次參加大型跑步盛事，「與這麼多人一起跑進樂園，沿途更有迪士尼朋友為我加油打氣，讓我感到非常興奮！」

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