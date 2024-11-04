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高才假學歷︱入境處6月起要求申請者提交認證文件堵漏洞　議員促抽查已獲批個案

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

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入境處自6月起調整簽證政策。（資料圖片）

【高才通／優才計劃／假學歷】本港接連有大學爆假學歷風波，據知，以審批快著稱的高才通計劃亦存漏洞。入境處回覆本報查詢時則稱，至今無高才通申請人，因涉提交假學歷或假學歷認證被捕；因應假學歷風波，今年6月起加強核查。

高才假學歷︱高才被拒率不足5%

港府為搶人才，在2021年底推出高才通計劃，門檻較優才計劃低、審批速度亦較快。有高才同步申請兩個計劃，僅3周便收到高才簽證，優才則一直無下文，亦有高才聲稱3天獲批。

2022年12月28日至今年9月底，高才通計劃收到逾10萬申請，逾8萬宗獲批；優才計劃收到逾13萬宗申請，僅2萬多宗獲批。入境處回覆指，高才通有4,877宗已被拒。換言之，被拒率不足5%。

高才假學歷︱中介利用信息差行騙

在內地社交平台，不少中介利用信息差、審核機制不完善等，收取高額費用協助申請高才。有高才透露，曾聽聞有申請人，花近百萬委託中介申請A類高才，惟中介則為其偽造海外名校學歷，協助獲得B類高才，因獲批通知書未明言哪個類別，申請者亦被蒙在鼓裏。據知，有中介因之前毋須提交學歷認證文件，多偽造海外學歷。根據本報早前獲取的數據，截至7月底，估計接近2萬名獲批內地高才，申報畢業於海外百強大學。

本報向入境處查詢以何機制核實優才、高才計劃的申請者學歷時，入境處僅稱，一直嚴格把關，惟未明言之前以何方式把關，僅透露：

鑑於在香港的大學，出現有人遞交「假學歷」申請入學，處方自今年6月起，全面檢視所有簽證政策，要求高才通計劃B類及C類，及優才計劃在內的申請人，就其學歷提交由第三方認證機構，或頒授院校就其學歷發出的認證文件。

未能按要求提供所需資料的申請個案，不會繼續審批相關申請。

高才假學歷︱議員支持續簽要求補交認證文件

對於入境處增設第三方認證，以核實申請者學歷。立法會議員則關注，今年6月前獲批的申請，會否有漏網之魚？翻查資料，截至今年6月底，高才通超過7萬宗獲批。

教育界議員朱國強建議，當局應主動抽查今年6月前申請的個案。他和和立法會議員洪雯均支持在續簽時，要求之前未提交學歷認證文件者補交。洪雯認為，「打擊假學歷是在維護高才通計劃的聲譽，對人才本身亦是一個保障，相信有心留港的人，不介意續簽時補交證明。」

立法會議員謝偉俊則認為，應參考外國，讓有關大學直接將有關資歷發送給港府，較申請人自己提供穩妥。「不太了解為甚麼以往我們沒有這個嚴密的措施，或者會不會太想太快執行、太急想有成效？既然現在發生了問題，應該要重視這個現象。」

高才假學歷︱孫玉菡籲勿信中介假消息

入境處上周五回覆本報追問時指，已獲批B類和C類高才，如未提交學士學位學歷的認證文件，申請續簽時，須一併提交認證文件，入境處網站則列明，須同時提供可於相關網上平台，進行驗證的所需資料。

入境處接納的第三方認證機構

學信網、中國教育部留學服務中心、Parchment、Qualification Check、CeCredential Trust。

據了解，過去數月，多位申請者收到入境處要求，提交學歷認證文件，而內地社交平台已出現「高才通假學歷受害者自救攻略」。勞福局局長孫玉菡日前呼籲，不要相信中介的假消息。

高才假學歷︱入境處：非法手段取簽證無效 會遣返

入境處表示，任何人士或公司，如在提交簽證或進入許可申請時，向入境處提供失實資料或作出虛假申述，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款港幣15萬元及入獄14年。另外，任何人士如製造、使用或管有虛假文書或虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高可被判入獄14年。協助及教唆者同罪。 

另外，若證實有人以非法手段，取得來港簽證或進入許可，入境處會依法宣布其簽證或進入許可無效，並將有關人士遣返原居地。即使有關人士已取得香港居留權，亦會依法予以取消，並將其遣返。 

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