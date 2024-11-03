未來科學大獎｜得獎科學家：部分科學期刊文章中學生也能讀懂　鼓勵盡早接觸探索

▲ 生命科學獎得主鄧宏魁。（朱永倫攝）

「2024未來科學大獎周」今日（3日）舉行壓軸活動，安排4名內地得獎科學家與本港學生對話。有科學家分享，自己在中學已喜愛閱讀美國科普雜誌，而現時部分國際科學期刊文章，連中學生也讀懂，鼓勵港生盡早探索興趣。

4名得獎科學家今早在香港科學館與學生對話，有學生問及如何進入生命科學領域。「生命科學獎」獲獎者鄧宏魁就稱，現時有很多研究會在《自然科學》等雜誌發表，其中有關生物最新發展的文章，高中生也能讀懂，認為要進入此領域相對容易，最重要是感興趣及盡早接觸，提到自己中學便很喜歡閱讀《科學美國人》的有趣科普文章。他也建議，學生可在暑假時間參加大學研究機構的工作，與科學家們交流，同時可盡量參加不同學術活動。

另有學生問及如何克服研究挫折，「物質科學獎」得獎者李亞棟分享，每個人都願意走順境及容易走的路，取得一次成績也會自我感覺良好，而自己做研究的過程中也曾動搖，但會發現周圍的人及競爭對手均會遇到困難，關鍵在於知道目標及想要甚麼，要了解自己長處和堅持下去。該獎項另一名得獎者張濤也以自身經驗，分享失敗當中會醞釀成功的綫索，勉勵遇到失敗切勿氣餒，要嘗試從中尋找成功的機會。

未來科學大獎下午舉行頒獎典禮，其中開創利用化學方法將體細胞重編程為多能幹細胞的鄧宏魁指，希望化學重編程細胞療法可以走到傳統藥物達不到的地方，為未來醫學作出貢獻。

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