遲來DSE狀元︱黃靖康曾參加內地考察首發團　新晉超級狀元評公民科：可訓練批判思考

▲ 新界鄉議局元朗區中學畢業生黃靖康成功上訴，由榜眼晉身狀元。

【黃靖康 / 文憑試 / DSE】文憑試誕下「遲來的狀元」。9月已入讀中文大學醫科的新界鄉議局元朗區中學畢業生黃靖康，近日申請上訴覆核成功，其生物科成績由5*獲提升至5**，由榜眼晉身「超級狀元」。

黃靖康成功上訴覆核後，令今屆文憑試狀元人數增至11人，超級狀元所佔人數增至9人。

遲來DSE狀元︱元朗鄉中榜眼晉身超級狀元 基本法問答比賽奪冠、讀中大醫科

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遲來DSE狀元︱生物5*變5** 黃靖康感激家庭支持

元朗鄉中於前年誕下首名DSE狀元俞東晴，她同樣是通過上訴覆核後成為「遲來的狀元」。相隔兩年，今屆考生黃靖康在7月放榜已取得5科5**佳績，同時在數學延伸部分單元2（M2）奪得5**，並在公民與社會科考獲「達標」等級。

黃靖康接受本報訪問表示，經歷首次覆核成績失敗後，研究答卷發現評分有值得商榷的地方，最終在上周四（10月31日）接獲考評局通知上訴覆核成功，對於成為「超級狀元」感到高興。他亦慶幸自己在資源充足的家庭中成長，能夠支持他「買卷」及申請多次覆核。

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遲來DSE狀元︱公民科內地交流首發團 助了解文化差異

鄉中日前發稿形容黃靖康「愛國愛港」，並熟讀《憲法》與《基本法》，包括先後贏得多個《憲法》與《基本法》相關的問答比賽獎項。黃靖康受訪時稱，他並非專精特定範疇發展的人，故在學校給予寶貴機會下，便參加了相關比賽，而他個人是會尊重《憲法》及《基本法》的存在，惟他並無「非常強烈立場」。

作為首屆高中公民科學生，黃靖康正是於去年4月出發的公民科內地考察「首發團」成員之一。黃靖康說，他以往較少機會到內地旅遊，該次考察令他有機會看到內地創科發展，包括親身體驗無人駕駛，形容是「幾新鮮」的經驗，並能觀察內地學校上課情況，有助了解兩地文化差異。

▲ 黃靖康近日覆卷成功，成為新界鄉議局元朗區中學歷來第二名「遲來的DSE狀元」。圖為黃靖康於9月參加中大醫學院新生白袍禮。（受訪者提供）

遲來DSE狀元︱讀醫鍾情兒科 畢業盼入公院助基層

黃靖康又認為，公民科課程仍能夠訓練批判思考及數據分析等，認為公民科課程能夠教授有關國家及作為市民的權利義務等，但他只在中一讀了一年通識科，故難作比較。

黃靖康已於9月入讀中文大學內外全科醫學士課程-環球醫學領袖培訓專修組（GPS）。他說，經歷過新冠疫情後希望自己能夠盡一分力，立志成為醫生幫助別人，加上他生於「大家族」、有不少機會與小朋友相處接觸，故令他對兒科萌生較大興趣。而他目前並無計劃移民到外國，打算畢業後盼回饋社會，成為公立醫院醫生，直接接觸最需要基本醫療服務的基層市民。

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