  • 28°C
香港時間：2024114日 (一) 15:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園動態︱港生奪國際生物賽金獎名列全球十強　辦工作坊讓公眾了解重金屬污染

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

港生於iGEM國際賽勇奪金獎，連續兩年列全球十強。（iGEM Foundation圖片）

【中學/iGEM/尖子】本港中學生再次揚威國際科研舞台。由5所中學聯合組隊，開發名為「Metalytic」的生物偵測器，用於檢測環境、水源及食品中的重金屬污染。偵測器不僅成本低、效能高，還結合了合成生物學和人工智能（AI）技術，為解決全球污染問題提供了創新方案，並於2024年國際基因工程機器競賽（iGEM）中脫穎而出，勇奪金獎。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

iGEM是全球最具規模的生物科技國際大賽，每年吸引來自世界各地超過400隊、約9000名參賽者競逐。由保良局何蔭棠中學仁愛堂田家炳中學五旬節中學妙法寺劉金龍中學，及馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學的學生組成「HongKong-JSS」聯隊，經過大半年研究及實驗，成功開發出低成本高準確度的重金屬生物偵測器。

偵測器透過基因工程改良大腸桿，令其能夠偵測水、食物或環境樣本中的重金屬，並產生色蛋白訊號，配合以人工智能及物聯網技術開發的「Metalytic」，做到實時監察並回饋用家的生物偵測器。港生憑偵測器在iGEM中奪得佳績，除了獲得金獎，還刷新本港中學參賽的歷史紀錄，榮獲「全球最佳硬件設計」、「最佳WIKI記錄」，以及連續兩年躋身全球十強，展現本港中學生在國際科研競賽中的卓越創新能力。

【活動花絮】《香港經濟日報》TOPick新聞「學生進步獎」2024頒獎典禮精彩回顧

校園動態︱iGEM主題為「合成生物學」

今年的iGEM賽主題為「合成生物學」，參賽隊伍需要設計、構建並測試合成生物系統，以應對全球性挑戰。「HongKong-JSS」聯隊受到本港重金屬污染問題的啟發，決定以「生物偵測重金屬污染」為研究題目。

田家炳中學的陳芷瑤表示，花了半年時間進行DNA質粒設計，利用合成生物技術改良大腸桿菌，進行實驗收集數據，成功研製能夠識別重金屬並產生色蛋白信號的大腸桿菌，

技術的突破在於其低成本和高效能，使重金屬污染的檢測變得更加便捷。

負責「Metalytic」偵測器編程的何蔭棠中學黃旭濤指，偵測器成本僅20美元（約160元港幣），能以低成本培養大腸桿菌，並結合了AI視覺、機器學習和物聯網技術，自動檢測細菌色素的濃度，從而精確反映重金屬污染程度，「技術不僅適用於環境監測，還能用於食品安全檢測，為發展中國家及資源有限地區提供高效、低成本的污染解決方案」。

點擊圖片放大
+3
+2

青年創科比賽丨香港學生科學比賽2024結束　迦密主恩中學以防長者墜電話騙局裝置奪高中組冠軍

校園動態︱辦工作坊讓大眾認識重金屬污染

為了解生物科技的應用及重金屬污染問題，學生訪問了水務署、環保署及多位本地大學教授。何蔭棠中學生物科主任范基柱表示，參與iGEM不僅是對學生的挑戰，亦訓練他們面對壓力的應變及團隊合作能力。五旬節中學STEM發展主任王國晞認為，

學生從零基礎到懂得基因工程及人工智能技術，不僅提升他們的知識，還培養設計思維、創新精神與社會責任感。

除了技術的突破，學生亦有參與社會教育，舉辦多場工作坊，普及重金屬污染的危害及其對生態和人類健康的影響。妙法寺劉金龍中學的梁嘉敏因此製作了卡牌遊戲、Scratch遊戲及卡通繪本，她期望以生動的方式向大眾傳遞環保知識，並推廣合成生物學的應用。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史
18:39 2023/08/31
【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史
【揚威國際】本地薑參加倫敦創新科技比賽 英皇「科學組」奪冠及全場總亞軍
16:11 2023/09/28
【揚威國際】本地薑參加倫敦創新科技比賽 英皇「科學組」奪冠及全場總亞軍
鋼琴尖子︱港華生赴英參加國際賽奪亞軍　媽媽教導成推動力：堅持自己選擇的路
18:07 2024/10/07
鋼琴尖子︱港華生赴英參加國際賽奪亞軍　媽媽教導成推動力：堅持自己選擇的路

你可能感興趣

【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史
18:39 2023/08/31
【為港爭光】5名港隊跳繩運動員赴美比賽　15歲「孖仔」首摘世一創歷史
【揚威國際】本地薑參加倫敦創新科技比賽 英皇「科學組」奪冠及全場總亞軍
16:11 2023/09/28
【揚威國際】本地薑參加倫敦創新科技比賽 英皇「科學組」奪冠及全場總亞軍
鋼琴尖子︱港華生赴英參加國際賽奪亞軍　媽媽教導成推動力：堅持自己選擇的路
18:07 2024/10/07
鋼琴尖子︱港華生赴英參加國際賽奪亞軍　媽媽教導成推動力：堅持自己選擇的路
重金屬 生物科技 STEM 馬可賓紀念中學 妙法寺劉金龍中學 保良局何蔭棠中學 仁愛堂田家炳中學 污染 人工智能 科研

最高瀏覽

校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析