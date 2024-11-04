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遊日注意｜東京都多處現毒菇「火焰茸」　觸碰刺激皮膚潰爛　誤食可致命【附中毒後處理方法】

健康資訊

發布時間： 2 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【毒蘑菇／火焰茸／中毒／東京】小心毒菇！東京都近日多地公園發現有「世界最毒」的野蘑菇「火焰茸」出現，當地有專家指，觸碰後會刺激皮膚導致發炎潰瘍，誤食有可能會損害腦神經致命。當地政府呼籲遊人要小心，尤其是小朋友要注意。

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毒菇出沒｜世界最毒蘑菇「火焰茸」　誤食恐致命

據日本《讀賣新聞》（2日）報道，東京都健康與安全研究中心表示，10月初在日本東京都青梅市和福生市的公園陸續出現劇毒蘑菇，名為「火焰茸」。據了解，「火焰茸」呈紅色或橙色棒狀含有劇毒，觸碰後會引起皮膚發炎及潰瘍；誤食會引致發燒、腹瀉等症狀，嚴重則會因腦神經損傷致命。

下圖為「火焰茸」：

火焰茸。（圖片來源：東京都保健醫療局網站）

青梅市政府對此表示，當局在10月上旬到中旬於市內一個綠地及其附近一個公園中發現「火焰茸」，生長地點皆都位於木板步道附近的橡樹根部。市政府官員在與當地居民聯繫後已將毒菇移除，並在現場周圍放置告示牌，提醒遊人小心。

而另一個同樣在10月初發現「火焰茸」蹤跡的福生市內一公園，該市政府回應指，接報後已迅速將其移除，並已向市內所有小學發出警告，亦要求工作人員每兩天在涉事公園定期巡邏。

毒菇出沒｜只要3克就足以致命

「火焰茸」是毒性最強的野生蘑菇，又名「鹿角肉座殼菌」，只要3克就足以致命，近年在日本的郊區山上不斷被發現，不時傳出有人誤食的消息。

火焰茸。（圖片來源：「日本厚生勞動省」官網）

近年各地亦有不同因採摘食用野生蘑菇後出現中毒症狀的事件發生，本港衞生防護中心曾提醒市民切勿採摘野生菇類進食，如因此中毒，應攜同剩餘菇菌立即求醫，以供辨識種類。漁農自然護理署的《香港常見的有毒菇類》單張列出多種有毒蘑菇，教導市民要小心提防，避免誤服引致中毒。

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毒菇出沒｜帶同野菇樣本求醫

過往曾有多宗進食野菇後出現食物中毒個案，衞生署衞生防護中心指出，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀；因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡，

「如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。」

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