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公屋丨嫌柴灣公屋怡翠樓望墳場寧願等二派　網民指「唔識寶」紛紛舉出優點

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發布時間： 1 小時前

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有網民獲派環翠邨怡翠樓，但因為對住墳場想等二派。

【公屋 / 柴灣 / 環翠邨】所謂「得公屋，得天下」，不過人總是三心兩意，因為申請公屋有3次派屋機會，所有有部份申請者會覺得一派時不合心水，甚至覺得可能下次會更好，於是寧選擇二派。

在facebook群組「公屋討論區」便有網民發文指獲派柴灣環翠邨怡翠樓，雖然位處市區交通方便，可是卻因為望墳場而不合心水，寫道：「一派（環翠邨）怡翠樓，對住墳場，想等二派」

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不過網民卻覺得樓主「唔識寶」指，「近港鐵，（柴灣）總站有位坐仲想點？」，更有街坊稱：「有時間行去睇睇，其實環境唔錯，又近地鐵站，我住附近幾十年都無問題」。

同時，有自己或親戚住在會望到墳場的公屋的網民分享經驗指：「住了廿多年對墳場的告訴你，沒甚麼可怕，真的」、「有咩問題？我之前住果到對面係和合石仲望到墓碑，咪又係住十幾年」、「我親戚屋企都對墳場，都住咗30年冇事發生」、

甚至更有網民指，單位對墳場反而更好，稱：「所以話你唔識嘢，對住墳場咪冇噪音問題囉，環境清幽。唔通對住條高速公路好咩」、「對住墳場冇問題喎，至少靜過對住條馬路先啦！」、「除非極低層怕啲老鼠，否則一定𦧲飯應，空氣、交通冇得輸！」。

另外，也有網民表示理解樓主憂慮，分別留言：「呢啲嘢真係好睇個人接唔接受到」、「一定等二派，求安心」、「我哋當時等派第3派」。不過也有網民「突破盲腸」幽默地稱：「墳場遲早都要住，唔怕」。

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