  • 29°C
香港時間：2024114日 (一) 13:47

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東涌停水｜水務署：涉90年代鋪設鋼製主幹水管　底部有數個漏點形容罕見

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

停水期間，水務署派出水車及水箱到各屋村進行臨時供水。(曾秋文攝)

東涌翔東路近小蠔灣濾水廠，一條直徑約1200毫米的食水管由於需要緊急進行維修，水務署宣佈昨晚（3日）10時起東涌一帶的食水及咸水暫停供應，期間水務署派出水車及水箱到各屋村及其他地點進行臨時供水。

水務署署長黃恩諾表示，署方11月2日接獲上述水管受損的報告，涉事水管今早6時已完成維修，但為了確保水質，隨後進行水管沖洗工作，故延至旱上10時起才恢復供水。事故期間署方共派出1艘水船、7輛水車、60個水箱。

初步調查發現，涉事水管在1990年代鋪設的鋼製主幹水管，供應東涌一帶食水，署方正就事故展開詳細調查，並將向發展局呈交報告。受事故影響，翔東路近小蠔灣濾水廠來回行車線仍需臨時封閉。

署方數度更改恢復供水的時間，黃指工程難度較大，當時接獲報告時指水管有滲漏，2日晚檢查時發現受損水管達4米深、直徑1200毫米，當日找不到漏點；而昨日（3日）原安排晚上11時以後進行維修，但昨午情況惡化，只能提早至晚上10時開始。

黃補充，是次發現喉管底部有數個漏點，情況罕見，「通常喉管爛係頂部或側邊，原因因為受到震盪，容易受到損毀，但今次喉管底部有損毀，呢個比較特殊」，又指要維修數個漏點，需時會更長。

他續指，一般署方完成維修後都需要沖洗喉管，而是次維修後恢復供水的範圍十分龐大，需要沖洗喉管的時間較預算多，因此需要數度調整恢復供水的時間。

湊得輕鬆啲
教練爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳
點擊圖片放大
+4
+3

署方初時預計恢復供水時間為今日（4日）早上8時，但其後再把復修時間改為今日中午12時；最終早上10時07分恢復供水。

維修水管的路段需要全線封閉，有東涌商場食肆需要輪候食水應付生意，屋邨亦有居民到水車輪候食水。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

食水 水務署 東涌

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析