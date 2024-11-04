東涌停水｜水務署：涉90年代鋪設鋼製主幹水管　底部有數個漏點形容罕見

▲ 停水期間，水務署派出水車及水箱到各屋村進行臨時供水。(曾秋文攝)

東涌翔東路近小蠔灣濾水廠，一條直徑約1200毫米的食水管由於需要緊急進行維修，水務署宣佈昨晚（3日）10時起東涌一帶的食水及咸水暫停供應，期間水務署派出水車及水箱到各屋村及其他地點進行臨時供水。

水務署署長黃恩諾表示，署方11月2日接獲上述水管受損的報告，涉事水管今早6時已完成維修，但為了確保水質，隨後進行水管沖洗工作，故延至旱上10時起才恢復供水。事故期間署方共派出1艘水船、7輛水車、60個水箱。

初步調查發現，涉事水管在1990年代鋪設的鋼製主幹水管，供應東涌一帶食水，署方正就事故展開詳細調查，並將向發展局呈交報告。受事故影響，翔東路近小蠔灣濾水廠來回行車線仍需臨時封閉。

署方數度更改恢復供水的時間，黃指工程難度較大，當時接獲報告時指水管有滲漏，2日晚檢查時發現受損水管達4米深、直徑1200毫米，當日找不到漏點；而昨日（3日）原安排晚上11時以後進行維修，但昨午情況惡化，只能提早至晚上10時開始。

黃補充，是次發現喉管底部有數個漏點，情況罕見，「通常喉管爛係頂部或側邊，原因因為受到震盪，容易受到損毀，但今次喉管底部有損毀，呢個比較特殊」，又指要維修數個漏點，需時會更長。

他續指，一般署方完成維修後都需要沖洗喉管，而是次維修後恢復供水的範圍十分龐大，需要沖洗喉管的時間較預算多，因此需要數度調整恢復供水的時間。

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署方初時預計恢復供水時間為今日（4日）早上8時，但其後再把復修時間改為今日中午12時；最終早上10時07分恢復供水。

維修水管的路段需要全線封閉，有東涌商場食肆需要輪候食水應付生意，屋邨亦有居民到水車輪候食水。

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