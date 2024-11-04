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妄顧安全︱港媽乘港鐵情急衝門獨留女兒月台上　乘客助擋車門女童驚到「紮紮跳」

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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【港鐵/衝門/港媽】港鐵衝門極危險！育有一對仔女的港媽乘港鐵，於落馬洲站時衝門，該名港媽未有拖實一對仔女，兒子緊跟其後，勉強進入車廂，但女兒墮後，幕門隨即關上，獨留她在月台上，女童驚得紮紮跳，港媽與兒子以肉身阻擋車門關上，幸得職員協助，最終大小平安。

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目擊網民將影上載至Youtbue頻道「鐵蹤 Railogy」，相關影片長達約28秒，該影片顯示，事件發生於港鐵落馬洲站往金鐘方向的列車上，當時港媽帶着一對年幼子女乘搭港鐵。畫面中，媽媽獨自走在最前方，並未牽着子女的手。

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媽媽步入車廂之時，車門與月台幕門已開始關閉。兒子緊跟其後，勉強進入車廂。然而，走在最後的女兒卻只能眼睜睜看着幕門關上，孤零零地留在月台上，焦急地又跳又叫並舉高雙手。

 

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港媽衝門︱港媽與兒子肉身擋門

已上車的媽媽見狀，立即出手阻擋關閉的車門，而兒子見到都伸出雙手幫忙擋門。附近的一名女乘客可能是擔心孩子會受傷害，也好心地伸手相助。

然而幕門仍然緊閉，女童驚慌得在月台舉起雙手紮紮跳。

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港媽衝門︱網民:生仔真係要考牌！

此時因車門持續未能關上，1名港鐵男職員上前了解情況，隨後示意控制人員打開月台幕門及列車車車門，女童隨即跑入車廂與家人重聚，而月台則有廣播表示「請勿靠近閘門」，影片至此結束。

影片引來大量網民熱議，直斥涉事媽媽大大意，「咩家長嚟㗎？生仔真係要考牌！」、「好彩個妹妹冇繼續行，唔係就夾喺中間」、「任何情況下，幾時都要睇住個小朋友，點可能由得佢哋墮後行㗎」，又狠批衝門行為隨時禍及孩子，「根本就唔應該衝門，如果架車開咗，小朋友亂衝會好危險」、「佢閂門嗰陣聽唔到廣播？」

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