遊日注意丨日本FamilyMart爆食安風波　店員用熟食櫃掛地拖布被批嘔心【附官方回應】

【FamilyMart／日本／遊日】日本FamilyＭart爆出食安風波！有人發現有店員竟將地拖布，放在專門放炸物的玻璃烘櫃內。相關照片流出後，隨即引發熱議，官方事後亦作緊急回應！

最新影片：

綜合日本傳媒報道，有網民上周一（10月28日）將有關照片上載網上社交平台，從照片可見，原來放炸雞及其他炸物的玻璃櫃當時已沒有任何食物存放，轉而擺放6條地拖布。帖文者指，當時目睹一名外國店員將這些地拖布放進3層熟食櫃中，他表示地拖布已經洗過，但想到熟食櫃中曾放過地拖布，便感到相當嘔心。事件爆出後，隨即引來大批傳媒及網民轉發。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

FamilyMart總部在得知事件後，隨即表示將會對該店進行「嚴正處分」，同時對於造成顧客觀感上的不舒服致歉。據了解，有關熟食櫃事後已被收起及更換，相關帖文亦已被刪除。

同場加映: 廚房6個衛生黑點

台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳在節目《健康2.0》中表示，廚房較為潮濕，因經常煮食，室內溫度亦較高，加上食物殘渣或油煙都為病原菌提供了很好的養分來源，所以廚房是家居的細菌重災區。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關文章:

遊日注意｜日本爆肺炎支原體 連續兩周病例創25年新高 3類人最高危

食用安全｜日本知名高級甜品店被爆竄改賞味期限 200份過期朱古力延期數月重賣

遊日注意丨日本酒店員工力數外籍遊客8宗罪 偷毛巾算「小兒科」在房內做此行為最離譜

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5