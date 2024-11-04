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遊日注意丨日本FamilyMart爆食安風波　店員用熟食櫃掛地拖布被批嘔心【附官方回應】

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【FamilyMart／日本／遊日】日本FamilyＭart爆出食安風波！有人發現有店員竟將地拖布，放在專門放炸物的玻璃烘櫃內。相關照片流出後，隨即引發熱議，官方事後亦作緊急回應！

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綜合日本傳媒報道，有網民上周一（10月28日）將有關照片上載網上社交平台，從照片可見，原來放炸雞及其他炸物的玻璃櫃當時已沒有任何食物存放，轉而擺放6條地拖布。帖文者指，當時目睹一名外國店員將這些地拖布放進3層熟食櫃中，他表示地拖布已經洗過，但想到熟食櫃中曾放過地拖布，便感到相當嘔心。事件爆出後，隨即引來大批傳媒及網民轉發。

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FamilyMart總部在得知事件後，隨即表示將會對該店進行「嚴正處分」，同時對於造成顧客觀感上的不舒服致歉。據了解，有關熟食櫃事後已被收起及更換，相關帖文亦已被刪除。

同場加映: 廚房6個衛生黑點

台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳在節目《健康2.0》中表示，廚房較為潮濕，因經常煮食，室內溫度亦較高，加上食物殘渣或油煙都為病原菌提供了很好的養分來源，所以廚房是家居的細菌重災區。

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