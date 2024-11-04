北上消費｜港漂每周回深圳買牛奶　指品質更優勝：香港消費者太可憐了

▲ 港漂每周回深圳買牛奶指並非貪平，全因品質更優勝。

【小紅書 / 牛奶 / 北上消息】不少人北上消費，因為覺得內地消費水平比香港低。近日，一個港漂於小紅書發文，指自己每周也會返深圳買牛奶。

不過該港漂表示不是因為貪平，而是認為香港的牛奶標準與內地相比較低；且本港牛奶送貨方式令牛奶發生脹盒現象。該話題引起網民熱議，甚至指：「香港的消費者都太可憐了。」但另一方面，也有網民覺得該港漂所講並不正確。

小紅書丨吃1碗牛腩牛筋河被誤收943元 投訴職員態度令人無奈

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

香港牛奶｜指香港牛奶殺菌標準及營養標準比內地低

據樓主介紹，香港的低溫鮮奶多是高溫殺菌乳，且會出現把常溫奶放進冷櫃當鮮奶售賣的現象，有誤導消費者之嫌，例如一些日本進口的高溫滅菌乳，在日本會被標註為「常溫保存可能品」。

而在深圳的山會員商店姆和盒馬超市，消費者可以以低廉的價格買到巴氏鮮奶（山姆17.9元人民幣2升，盒馬8.5元人民幣950毫升）。

樓主表示上述兩款產品是相對便宜的鮮奶產品，內地不少的鮮奶產品營養成分會更高，這兩款牛奶的營養成分為每100毫升：

蛋白質（g） 鈣（mg） 脂肪（g） 3.2 100 3.8

樓主以明治牛奶為例，對比在香港、內地及日本同一產品每一百毫升的營養含量，並表示脂肪含量高是香港明治牛奶好喝、「有奶味」的原因。

蛋白質（g） 鈣（mg） 脂肪（g） 香港明治牛奶 3.0 102 4.5 內地明治牛奶 3.5 115 3.9 日本明治牛奶 3.4 113.5 3.9

樓主指並不針對某一品牌，遂將維記乳業的香港供應產品與內地供應產品進行對比，對比同一產品每一百毫升的營養含量，「香港品牌的奶，同樣搞出『一國兩奶』，著實令人不解」：

蛋白質 鈣（mg） 脂肪（g） 香港維記牛奶 3.1% 110 3.5 內地維記牛奶 3.1% 120 3.8

香港牛奶｜香港牛奶運輸方式

樓主聲稱香港運輸牛奶的方式「令人髮指」，數年前從美國來港，第一次在超市購買牛奶，發現所有紙質奶盒都「胖胖的」脹著氣，他解釋道「這種脹氣實際上是由於牛奶保存不善而產生的氣體」。

其原因出在牛奶進貨方式上，牛奶廠給超市供貨，由冷藏貨車送至超市門口，司機從貨車冷庫卸貨「直接摔到超市門口走人」，室外超過30度的氣溫，需冷藏的牛奶卻只能在室外發酵，等待超時理貨員將牛奶搬運進超市後，牛奶還需等待其逐件收入貨架，故導致牛奶發生脹氣。

香港牛奶｜網民反應兩極

該段分析引起網民熱議，「贊同，小紅書很多人吹香港明治牛奶，到香港看見明治premium、deluxe就被名稱唬住，一看營養成分錶的蛋白質含量....」、「我也發現每盒都脹氣，原來是這個原因，香港的消費者都太可憐了」、「送貨丟門口是香港傳統啦，什麼燒味豬肉是送貨丟門口，經常都被拍到被老鼠吃」。

去深圳買牛奶帶回香港做法並不少見，「蛋白質3g的奶糊弄人呢，現在內地最便宜的奶都要3.2g了」 、「每周都去深圳買奶喝，香港牛奶又貴又不甜」、「我就是在深圳盒馬超市買鮮奶帶回香港，（某牛乳品牌）營養物質和熱量都比（香港）明治高不少」。

但也有網民表示「脹氣普遍嗎？買幾十年都無試過有問題」、「真的711、惠康、百佳包括Citysuper我就沒買到過脹氣的牛奶」 。

小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼 網民：罵香港才有流量

小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待 一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉

牛奶鈣質｜飲牛奶唔一定補鈣？31款牛奶鈣質大比拼 營養師教3大揀奶貼士有效補鈣

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】