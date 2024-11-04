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親子自助餐｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　3.5小時任食雪蟹腳/龍蝦/肉眼牛扒

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一，3.5小時任食雪蟹腳、龍蝦、肉眼牛扒等。

【自助餐優惠/酒店buffet/海洋公園萬豪酒店/Klook優惠】海洋公園萬豪酒店自助餐一向深受家庭歡迎，Klook今日（4日）推出自助餐買一送一優惠，晚餐人均$467起，3.5小時任食雪場腳蟹、麵包蟹、燒西冷，更可免費進入兒童遊樂天地。

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海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一

海洋公園萬豪酒店海灣餐廳（Marina Kitchen）自助晚餐供應多款冰鎮海鮮、刺身，包括雪場腳蟹、麵包蟹、凍蝦、油甘魚、北寄貝等。亦有各式惹味烤肉及熱葷，如燒西冷（平日）、燒美國肉眼牛扒（周六日及公眾假期）、檸檬希臘芝士焗海鮮、花膠鷹咀豆燴鮑汁豬手、清蒸龍蝦、北京片皮鴨等。甜品選擇也同樣豐富，包括芒果熱情果蛋糕、鹹蛋芝士蛋糕、法式栗子蒙布朗、港式雞蛋仔，以及多款口味雪糕等等。

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【快閃買一送一】自助晚餐
優惠價：$934（人均：$467，原價：$1,712）
*免費享用兒童遊樂天地
開售日期：即日起起至11月10日發售
適用日期：11月5日起至11月30日
預訂連結：【Klook網站】

另外，海洋公園萬豪酒店海岸酒廊（Pier Lounge & Pier Bar）亦推出自助餐買一送一優惠，泰國風情燒烤風味自助晚餐精選美食包括鱈場蟹腳、翡翠螺、泰式黃咖喱炒蟹、泰式燒乳豬、燒美國西冷牛肉、泰式花膠粟米，以及一系列特色甜品。

【快閃買一送一】燒烤自助晚餐
優惠價：$802（人均：$401，原價：$1,470）
開售日期：即日起至11月10日發售
適用日期：11月5日起至11月30日（星期一至五適用）
預訂連結：【Klook網站】

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