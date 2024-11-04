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BB改名｜甘姓爸爸用1字愛女起浪漫名字　諧音極霸氣妻子狂笑：女孩子能用嗎

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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甘爸爸看到一隻蝴蝶後為女兒起了一個浪漫的名字，但該名越讀越霸氣，令妻子笑到飆淚。

【改名/BB改名/中文名】為新生兒起名是人生大事之一。內地一對新手爸媽為甘姓女兒起名的事而感到煩惱，有天爸爸靈機一動為愛女配了一個單字名，妻子聽後笑到飆淚，爸爸才發現不對勁，最終決定放棄名字。

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BB改名｜夫妻為起名一事煩惱

綜合內媒報道，這對甘姓的夫妻在孩子未出生前，已經籌備著改名的大事，兩人查了很多的辭典希望引用一些較好的典故去起名，但均沒有合意的字。而時光飛逝，孩子出生了，兩人喜獲一名女兒，而改名一事仍舊沒有頭緒。

同場加映：2024香港20大最受歡迎中英文名

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BB改名｜看到一隻蝴蝶後為女兒起名「甘蝶」

直到一天，甘媽媽在坐月子時，甘爸爸看到了窗前有一隻蝴蝶，頓時思如泉湧，為愛女賜了一個單字起名為「甘蝶」，

希望我們的女兒能美麗得像一隻蝴蝶，永遠都生活在鮮花般美好的世界裡。

BB改名｜「甘蝶」諧音極像「乾爹」

聽到名字的甘媽媽開始不停唸著這個看似美麗又浪漫的名字「甘蝶...甘蝶...」，突然她忍不住哈哈大笑起來，並對丈夫說這個名字諧音像極了「乾爹」（普通話拼音「甘蝶」為gān dié，「乾爹」為gān diē），然後戲笑他們的孩子是女孩子，理應也是「乾娘」而不是「乾爹」。甘爸爸聽後恍然大悟，終止了這一段小插曲，而兩人也決定再繼續為孩子尋找合適而又美滿的名字。

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