健身意外︱21歲醫科生健身室内舉鐵　用1器材不慎撞頭重創身亡

▲ 英國一名21歲醫科生健身室内舉鐵，用1器材不慎撞頭重創身亡。

【健身室／舉重／史密斯訓練器／健身器材】使用健身室器材要小心！英國一名21歲醫科生日前在校内健身室使用1器材舉重，結果不慎撞頭，當場身亡。

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據外媒報道，10月16日，穆罕默德·法拉吉 (Mohammed Farraj) 在東安格利亞大學 (University of East Anglia) 健身室内發生意外。經調查，Farraj當日在健身室使用「史密斯訓練器」舉重，結果頭部不慎遭重創，傳出一聲巨響後倒地，當場身亡。

法醫驗屍後認為，Farraj死因確實是「頭部外傷」；其家人亦指他生前非常健康，沒有潛在健康問題。當地警方聲明，Farraj的死亡純屬意外，與健身設備是否故障無關。

而在意外發生後，該校内健身房暫時關閉；現已重新開放。在大學體育公園的入口外，則豎立著Farraj的雕像，供同學們懷緬。其中有Farraj生前好友兼大學拳擊隊會長艾薩克·羅德里格斯 (Isaac Rodriguez) 形容：

他是迄今為止健身房裡最努力的人。而且非常富有同情心，非常善良，總是樂於助人。

還有同學稱讚他「什麼都擅長，是最聰明的人」、「一位了不起的醫科學生」。醫學院發表悼詞，稱Farraj「有潛力成為一名偉大的醫生」。

健身意外︱初學者最常用器材之一

據了解，「史密斯訓練器」(Smith Machine) 在健身房十分常見。在1950年代由美國健身之父Jack LaLanne所構想，後續由Rudy Smith發明製造，設備一推出即被廣大健身者喜愛。至1970年代，為向Rudy Smith致敬，訓練器被命名為Smith Machine。

「史密斯訓練器」可用於輔助健身者使用槓鈴進行推舉或深蹲運動。因設有安全裝置，使用者不會被槓鈴重量壓垮，相對好上手，因此是初學者經常使用的器材之一。不過，由於器材行徑軌道穩定，使用者相對難以建立自由重量動作模式，導致即使用錯誤的姿勢依然能夠將重量舉起，容易造成意外。

健身意外︱同場加映：6大運動安全要點

本港衛生署衛生防護中心提醒市民，做運動時要注意6大安全要點，避免發生意外：

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