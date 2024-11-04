靚媽精明眼｜11.8深圳新超市重開轉型對抗山姆　神級改革者背景揭秘

▲ 11.8深圳新超市重開轉營對抗山姆，神級改革者背景揭秘。

【永輝超市/胖東來/深圳卓悅滙】隨著山姆、Costco、麥德龍等大型倉儲式超市相繼在深圳開業，當地超市競爭日益激烈。內地超市龍頭之一永輝超市，近日宣布將在深圳卓悅滙分店進行全面調改，並以人氣神級超市「胖東來」作為學習對象，計劃於11月8日重開。

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深圳胖東來永輝改造店｜經營理念不成熟急需轉營

永輝超市在10月上旬透過小紅書發布緊急公示，指出該店將於10月9日閉店進入調改階段。公示中提到，超市過去的經營理念不成熟，未能提供顧客滿意的商品和服務，也未能為員工創造良好的工作平台，辜負了顧客的信任。對此，永輝超市表示深刻認識到自身問題並向顧客道歉。

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深圳胖東來永輝改造店｜「超市界海底撈」胖東來拜師

作為超市龍頭都要向人氣神級超市「胖東來」取經，究竟胖東來咩來頭？胖東來成立於1995年，最初是一家街邊煙酒小店，創辦人于東來以「真品換真心」的理念迅速贏得口碑，並提出「不滿意，就退貨」的獨特政策，讓超市在業界脫穎而出。後來胖東來亦變身成為各大零售企業的諮詢公司，四處幫「友商」救火，包括有江西連鎖超市「嘉百樂」、湖南超市龍頭步步高，以及永輝超市等。

此外，胖東來以其優厚的員工福利和政策而聞名，創辦人于東來認為加班是對員工的不道德剝削，並設立每日工作僅7小時及每年190日假期的制度，這使得胖東來被譽為「中國好老闆」。他還表示，目標是在3至5年內在品質及性價比方面超越山姆和Costco，成為內地人氣超市。

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深圳胖東來永輝改造店｜改造後首日銷售額高出6倍

這次調改將以「胖東來」為榜樣，打造深圳「胖東來」！從經營模式、商品結構、品質、價格、場內布局、環境、服務、員工待遇及營業時間等多方面進行全面改革。這次非永輝超市首次向胖東來學習，早在今年年中，永輝已在全國多個城市進行轉型，深圳店是其第13間轉型店。

就在深圳之前，就有其它永輝超市進行調改成功，經過調改後的鄭州信萬廣場店，開業首日銷售額就達到了188萬元。最近，北京、四川兩地的永輝超市經過調改後，現場也是空前的火爆，就北京店首日超過5人進入，單日銷售總額達170萬元人民幣，超過改造前的日均銷售額的6倍。

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深圳胖東來永輝改造店｜被改造後永輝新變化

從之前的成果看，就有以下的幾點﹕曾經隨處可見的堆頭、促銷海報消失不見了，購物通道變寬了！店內生鮮貨架也貼上了「不售隔夜」的備註，熟食標註了詳細的配料表。

甚至還開始售賣起胖東來的自營產品，如洗衣液、麥片、啤酒等等。以前逛超市經常被貨架攔出「固定路線」也改為「開放式路線」以前超市只有一個入口和出口，顧客結帳需要逛完整個賣場。取消「固定路線」後，把生鮮加工類的產品放在主入口，兩個出入口都可以自由進出，能第一時間抵達生鮮區域購買，以方便顧客，提高顧客的購物體驗。





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