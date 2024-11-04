  • 28°C
香港時間：2024114日 (一) 15:37

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜11.8深圳新超市重開轉型對抗山姆　神級改革者背景揭秘

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

11.8深圳新超市重開轉營對抗山姆，神級改革者背景揭秘。

【永輝超市/胖東來/深圳卓悅滙】隨著山姆、Costco、麥德龍等大型倉儲式超市相繼在深圳開業，當地超市競爭日益激烈。內地超市龍頭之一永輝超市，近日宣布將在深圳卓悅滙分店進行全面調改，並以人氣神級超市「胖東來」作為學習對象，計劃於11月8日重開。

深圳親子遊︱羅湖天河城南館開幕地鐵直達　Hello Kitty展+俄式超市+人氣餐飲【附交通方法】

深圳免費公園｜深圳HEROPARK英雄免費公園　必玩蜘蛛俠造型滑梯/攀爬架/吊橋

深圳賞花2024︱深圳10大秋天賞花熱點　親子睇粉紅芒草+落羽杉【附交通+花期】

最新影片︰

湊得輕鬆啲
教練爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳

深圳胖東來永輝改造店｜經營理念不成熟急需轉營

永輝超市在10月上旬透過小紅書發布緊急公示，指出該店將於10月9日閉店進入調改階段。公示中提到，超市過去的經營理念不成熟，未能提供顧客滿意的商品和服務，也未能為員工創造良好的工作平台，辜負了顧客的信任。對此，永輝超市表示深刻認識到自身問題並向顧客道歉。

點擊圖片放大
+7
+6

深圳胖東來永輝改造店｜「超市界海底撈」胖東來拜師

作為超市龍頭都要向人氣神級超市「胖東來」取經，究竟胖東來咩來頭？胖東來成立於1995年，最初是一家街邊煙酒小店，創辦人于東來以「真品換真心」的理念迅速贏得口碑，並提出「不滿意，就退貨」的獨特政策，讓超市在業界脫穎而出。後來胖東來亦變身成為各大零售企業的諮詢公司，四處幫「友商」救火，包括有江西連鎖超市「嘉百樂」、湖南超市龍頭步步高，以及永輝超市等。

此外，胖東來以其優厚的員工福利和政策而聞名，創辦人于東來認為加班是對員工的不道德剝削，並設立每日工作僅7小時及每年190日假期的制度，這使得胖東來被譽為「中國好老闆」。他還表示，目標是在3至5年內在品質及性價比方面超越山姆和Costco，成為內地人氣超市。

點擊圖片放大
+11
+10
  •  

    • 深圳胖東來永輝改造店｜改造後首日銷售額高出6倍

    這次調改將以「胖東來」為榜樣，打造深圳「胖東來」！從經營模式、商品結構、品質、價格、場內布局、環境、服務、員工待遇及營業時間等多方面進行全面改革。這次非永輝超市首次向胖東來學習，早在今年年中，永輝已在全國多個城市進行轉型，深圳店是其第13間轉型店。

    就在深圳之前，就有其它永輝超市進行調改成功，經過調改後的鄭州信萬廣場店，開業首日銷售額就達到了188萬元。最近，北京、四川兩地的永輝超市經過調改後，現場也是空前的火爆，就北京店首日超過5人進入，單日銷售總額達170萬元人民幣，超過改造前的日均銷售額的6倍。

    深圳好去處｜深圳福田新開巨型扭蛋城　1400部扭蛋機+逾80款種類

    腸胃炎︱北上注意！諾如病毒大爆發深圳學童上吐下瀉 5招預防病毒+病徵

    反攻深圳︱香港首間即撈海鮮放題　任食活海鮮/和牛/H&auml;agen-Dazs只需呢個價

     

    深圳胖東來永輝改造店｜被改造後永輝新變化

    從之前的成果看，就有以下的幾點﹕曾經隨處可見的堆頭、促銷海報消失不見了，購物通道變寬了！店內生鮮貨架也貼上了「不售隔夜」的備註，熟食標註了詳細的配料表。
    甚至還開始售賣起胖東來的自營產品，如洗衣液、麥片、啤酒等等。以前逛超市經常被貨架攔出「固定路線」也改為「開放式路線」以前超市只有一個入口和出口，顧客結帳需要逛完整個賣場。取消「固定路線」後，把生鮮加工類的產品放在主入口，兩個出入口都可以自由進出，能第一時間抵達生鮮區域購買，以方便顧客，提高顧客的購物體驗。


     

    點擊圖片放大
    +5
    +4

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】

    【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】
    14:15 2024/09/20
    深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】
    深圳親子遊｜深圳龍華希爾頓逸林酒店住宿買一送一　人均$216包自助早餐/兒童樂園/行政禮遇【附自助晚餐優惠】
    17:36 2024/09/24
    深圳親子遊｜深圳龍華希爾頓逸林酒店住宿買一送一　人均$216包自助早餐/兒童樂園/行政禮遇【附自助晚餐優惠】
    反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味
    15:23 2024/10/11
    反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味
    深圳親子遊︱深圳小梅沙海洋世界驚現機械鯨鯊 園方稱斥資數百萬遊客嗌退票
    13:29 2024/10/14
    深圳親子遊︱深圳小梅沙海洋世界驚現機械鯨鯊 園方稱斥資數百萬遊客嗌退票
    北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐
    14:17 2024/10/15
    北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐

    你可能感興趣

    深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】
    14:15 2024/09/20
    深圳好去處｜蓮塘口岸增設免費接駁巴士　直達大梅沙8號倉Outlet【附路線及班次】
    深圳親子遊｜深圳龍華希爾頓逸林酒店住宿買一送一　人均$216包自助早餐/兒童樂園/行政禮遇【附自助晚餐優惠】
    17:36 2024/09/24
    深圳親子遊｜深圳龍華希爾頓逸林酒店住宿買一送一　人均$216包自助早餐/兒童樂園/行政禮遇【附自助晚餐優惠】
    反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味
    15:23 2024/10/11
    反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味
    家品 超市 小紅書 銷售 零售 深圳

    最高瀏覽

    校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
    校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
    急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
    醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
    醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
    【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析
    【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析