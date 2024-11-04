逆齡靚媽｜45歲小雪三度結婚苦盡甘來　餅印大女1原因讀法律生日送禮氹媽媽

▲ 45歲蔡雪敏（小雪）貼出母女合照，凍齡外貌引來熱議。

前歌手蔡雪敏（小雪）早年淡出幕前，其後跟第三任韓籍丈夫於澳洲定居，轉眼間長女Ronni已經20歲，日前小雪於社交網貼出母女合照，撰文祝賀愛女生日外，更剖白母女間的相處點滴。

現年45歲的蔡雪敏可說逆齡生長，跟長女猶如姊妹，早前Ronni迎來20歲生辰，她反過送禮物給媽咪以答謝養育之恩。

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逆齡靚媽｜愛女為法律系學生

小雪於IG寫道：「她說今天雖然是我的生日，但20年前的今天是你把我生了下來，不但沒有拋棄我，還一直照顧我和陪伴著我成長，而且她知道最近我不小心把錶跌壞了，所以這份禮物是她去工作儲錢買給我的，聽到她說的這番話和看到這份禮物令我很感動流下了眼淚，我跟她說有你這個孝順和懂事的乖女已經是上天给我最珍貴的禮物。」

當年以25歲之齡誕下長女，年紀輕輕的小雪甚麼也不懂，感恩女兒的陪伴下一起成長。另外，女兒Ronni現為法律系學生，她透露愛女選讀法律的原因。

小雪寫道：「現在讀法律的她很多時候回來都會跟我分享課堂上所學過的法例和個案，她說如果以前能夠知道這些法例，媽咪就不用受到這麽多的委屈，原來很久之前我所承受的，她一直都沒有忘記，我跟女兒說不緊要的，現在我們生活得快樂就可以，一切上天自會有安排，你只要努力讀書將來能夠幫助有需要幫助的人就可以。」

▲ 2015年，蔡雪敏(小雪)第三次嫁人。（網上圖片）

逆齡靚媽｜逆齡小雪跟愛女投契

小雪續說跟女兒無所不談，是世上跟她「最合得來的人」，由於女兒Ronni很懂事，小雪亦會聽取其意見。

此外，Ronni每年生日都跟媽咪一齊慶祝，女兒那麼孝順令她倍感安慰：「原來不經不覺我已經陪伴着她度過了20個年頭，當中經歷了很多事情，所有的經歷無論好與壞都令我成長了不少，現在無論發生好事或壞事都懂得以平常心去面對，所以真的非常感恩20年前上天送我這個乖女，因為有她讓我學懂很多事情豐富了我的人生，祝她生日快樂，幸福平安。」

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逆齡靚媽｜千禧年新人王

千禧年出道的小雪曾被捧為「新人王」，惟於2004年突然跟公司解約，並宣布與永安旅遊前太子爺陳迅元結婚，同年誕下女兒Ronni，翌年疑因女星蔡慧敏介入而離婚。

及後小雪邂逅移居澳洲多年的舊同學，2008年跟男方結婚兼育有一子Rocco，可惜2014年再度離婚。

翌年小雪跟年輕四載的韓籍男友Robin Cheung於澳洲註冊結婚，男方視其一對子女視如已出，一家四口於澳洲生活，如今一對子女很懂事，小雪可謂苦盡甘來！

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