打風預測｜料銀杏周六闖港800公里　屆時升格為颱風、風眼時速達145公里

▲ 預料熱帶風暴銀杏於周六闖港800公里。

天文台表示，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴，命名為銀杏，預料在未來數日逐漸增強，並移向呂宋海峽以東一帶。

根據天文台預測移動路徑圖，銀杏將在周六（9日）凌晨2時前進入香港800公里警戒範圍，屆時已升級為颱風。不過天文台稱，銀杏隨後路徑和發展存在變數。

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打風預測｜周六闖香港800公里警戒範圍

在今早（4日）8時熱帶風暴銀杏集結在香港之東南偏東約2320公里，中心附近最高持續風速為每小時75公里；及至12時，集結在馬尼拉以東約1,230公里，預料向西北移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

熱帶氣旋銀杏會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，受東北季候風與銀杏的共同影響，周末期間及下周初華南沿岸海域風勢頗大。

天文台預計，本周五（8日）銀杏強度最大，將升格為強颱風，中心附近最高持續風速每小時達155公里。當周六闖入香港800公里警戒範圍時，已減弱為颱風，其中心附近最高持續風速每小時仍達145公里。

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