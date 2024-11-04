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結業潮︱2024本港45間商舖結業合集　老字號/連鎖店/小店成港人集體回憶

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

45間商舖、食肆、連鎖店今年先後結業，當中不少為數十年老舖，充滿港人的集體回憶。

【結業潮/餐廳/老字號】2024年將近尾聲，各行各業市道每況愈下，倒閉潮仍未見底。TOPick綜合部分在今年先後結業的商舖、食肆、連鎖店，發現當中不少為數十年老舖，充滿港人的集體回憶。有網民卻指，個別店舖未有用心經營，「執係正常」。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

結業潮︱老字號不敵歲月　廖孖記爆食安風波

廖孖記腐乳
食物安全中心於今年7月，發現廖孖記瓶裝腐乳樣本結果不滿意，令其聲譽嚴重受損，廖孖記即時回應並遣散員工，宣布結業。

長洲甘永泰魚蛋
在長洲開業近50年的「甘永泰魚蛋」，以用門鱔每日新鮮手打魚蛋出名，香港旅遊發展局亦有撰文介紹，唯今年8月宣佈結業。

老三陽
專售大閘蟹、金華火腿、上海糉聞名的於銅鑼灣老三陽，開業40年，亦敵不過時代巨輪，宣布光榮結業。

總統戲院 
位於銅鑼灣的總統戲院於1966年開業，屹立58年，結業當天吸引大批市民前往打卡留念。

日昇玩具
位於灣仔太原街的玩具店「日昇玩具」屹立逾30年，結業時引起不少網民表示不捨，「玩具街仍是玩具街嗎」、「永遠成為童年回憶」。

振安大押
灣仔有逾80年歷史的「振安大押」，店舖表示因租約期滿，於9月3日光榮結業，押品侯贖會搬遷至灣仔軒尼詩道311號地下「同豐大押」辦理。

結業潮｜ZARA將軍澳店營運13年宣布結業　全港只剩10間網民分析4大主因

2024年店舖結業名單（排名不分前後）
香港老字號
1.廖孖記腐乳
2.長洲甘永泰魚蛋
3.老三陽
4.總統戲院
5.日昇玩具
6.振安大押 
7.開益書店 
8.百樂潮洲酒樓
9.別府九州拉麵
10.華輝小廚餐廳
11.沙田茵餐廳
12.元朗顏順發粉麵店
13.德國熱狗

 

 

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結業潮︱過江龍食店　台灣阿默招牌12層手工蛋糕

阿默蛋糕
2019年台灣阿默蛋糕，在朗豪坊首設立海外分店，早前宣布並感謝港人多年來的支持與喜愛。

度小月
百年老店度小月以擔仔麵起家，招牌祖傳炒製肉燥深得台灣人喜愛，不少遊台港人亦會特意光顧。可惜銅鑼灣及旺角分店於去年結業，僅餘一間的尖沙咀海運大廈分店亦於9月鋪上圍板，遺憾宣告結業離場。

Isaac Toast 
韓國「國民早餐店」Isaac Toast，憑吐司三明治紅遍亞洲，不少韓劇亦經常出現，2019年先後在沙田、旺角開設分店，惟今年9月結束兩間分店，撤出香港。

結業潮｜板長壽司全盛期27間分店　鄭威濤離世後一年執6舖僅剩銅鑼灣店

過江龍食店
14.阿默蛋糕
15.度小月
16.Isaac Toast
17.Garrett Popcorn
18.Bento Express AEON
19.TITICACA
20.道頓堀御好燒專門店
21.鼎王麻辣鍋
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結業潮︱本土小店「又一戟」深受街坊歡迎

「又一戟」葵涌廣場店
「又一戟」以售賣日式班戟聞名，被網民喻為葵廣元祖級店舖之一。網民對該店結業感到可惜，但旺角中心和藍田匯景廣場分店仍有營業。

明將壽司
曾被指是「暗黑料理」的明將壽司，推出過紅豆軍艦、菠蘿軍艦、雪糕壽司等特色食品，可惜轉營做放題仍未能挽救生意，今年6月貼出告示「結束營業、謝謝大家」。

基隆茶餐廳深水埗店
基隆茶餐廳以致力幫助基層為主，送出水果及日用品等，更推出20元經濟早餐，獲得網民好評。雖然深水埗店結業，但太子分店會繼續營業。

結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品

本土小店
22.葵涌廣場又一戟
23.大渣哥茶記
24.明將壽司
25.基隆茶餐廳深水埗店
26.老鳳冰室
27.Joyful Dessert House
28.元朗倆口小吃
29.Holly Brown同系咖啡店Cabin Crew Coffee
30.Nebraska Steakhouse
31.Noodle Bridge自助拉麵店
32.泰國菜船皇
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結業潮︱連鎖店食店、超市相繼離場

魚米家
有24年歷史、主打順德魚腐、魚湯米線的「魚米家魚湯米線大王」，全盛時期分店遍佈全港，惟今年6月最後一間位於大角咀的分店結束營業。

南小館
2012年開業的「南小館」分店先後結束，僅餘最後一間的青衣店亦在10月13日（星期日）結業。

華潤堂
成立於1999年的健康及護理產品店華潤堂，指受外部不確定的因素，及營運挑戰影響，於10月宣布結業，11 月 8 日後將關閉全線分店。

U購
連鎖超市U購（U Select）位於柴灣、屯門、深水埗等，先後有超過10間分店結業，令在港各區分店數量大減。

結業潮｜老字號荼餐廳宣布結業　屹立深水埗逾30年馳名掛杯奶茶

連鎖店
33.舒適堡Physical
34.Outback Steakhouse 9間分店
35.Café&Meal MUJI海港城店
36.魚米家 
37.大昌食品 
38.南小館
39.華潤堂
40.U購 10多間分店
41.Panash三間分店
42.紅茶觀塘分店
43.H&M沙田分店
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結業潮︱網民：結業是不用心經營的結果

接二連三的結業潮，有網民分析，離不開租金問題，「業主見出名，就借d易加租」、「小店點畀得到貴租」；亦有人指，本港食店普遍服務態度不佳，不少人都寧願北上消費，「（食物）質素差就不在話下，態度一樣咁衰」、「冇用心去做，執笠係正常」。

結業潮｜連鎖日式火鍋「日牛」疑全線結業　杏花邨分店11月開新餐廳變陣救亡？

戲院
44.MCL海怡戲院分店
45.九龍城影藝戲院

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