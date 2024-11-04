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星二代｜吳若希囝囝4歲生日開蜘蛛俠Party　為仔女花盡精力拒再追多個

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 12 分鐘前

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Jinny為一對仔女盡心盡力，自覺沒有精力再生多個！

【吳若希/兒子/星二代】吳若希（Jinny）間中都會在社交平台公審老公Alex，難免予人惡妻形象，但對住仔女，Jinny則是慈母，為他們花盡心思，囝囝昨日（3日）生日，她就為兒子舉辦蜘蛛俠主題派對，又講明拒再追多個，全副心機照顧一對仔女！

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歌手吳若希（Jinny）與澳門闊少何兆鴻（Alex）婚後育有一子一女，二人的相處模式十分有趣，就是Jinny會在社交平台公開家事，例如早前才公審老公接送女員工，引起網民熱烈討論。雖然對住老公毫不客氣，但對住一對分別7歲和4歲的仔女，她就盡心盡力，事事以他們為先。

吳若希兒子｜囝囝4歲生日舉行蜘蛛俠主題派對

日前Jinny帶兒子何少弘（Kylian）出席活動，講到囝囝於3日踏入4歲生日，她表示會為囝囝舉行生日派對，囝囝亦要求蜘蛛俠作為生日禮物，並覺得囝囝大得很快，由肥嘟嘟到現在變成瘦B，不過在她心目中，囝囝依舊是BB，又大讚囝囝雖然家中排行最細，一向被人照顧，但其實為人很大方，喜歡跟人分享，而且很喜歡BB。

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吳若希兒子｜落閳拒再生多個BB

既然兒子開到口，至否考慮生多個BB？她即落閳表示沒打算，因為一對子女已用盡她的精力，加上工作忙沒有時間，又要經常出埠和巡演，最近才有多些時間留港。事後Jinny也有在社交平台上載為兒子慶祝生日的照片，見到Kylian的生日派對以蜘蛛俠作為主題，他也以一身蜘蛛俠服裝登場，相當可愛，連三層蛋糕也佈滿蜘蛛俠和其他英雄人物，Jinny又肉緊錫囝囝面珠合照，非常溫馨。

吳若希兒子｜讚囝囝懂得分享好Sweet

此外，早於兒子生日前夕，Jinny已率先帶他去剪頭髮和到IVE沙田院校裡面的WE Park戶外遊戲教育平台耍樂，她留言謂：「因為平時唔開放俾公眾，今次係第一次，亦都係送俾搏啜 Kylian 其中一份生日禮物！Kylian好鍾意，仲話要叫埋家姐，佢真係一個好好sweet嘅小男孩。」見到Jinny和囝囝玩水和顏料玩得相當開心，可見Jinny為囝囝花盡心思！

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吳若希仔女｜安排子女讀熱門名幼

除了陪玩，Jinny也十分重視小朋友的學業，她安排一對仔女入讀深受家長歡迎的學之園幼稚園，該幼稚園昔日升小成績理想，不少學生都可以考入大熱的直資小學。幼稚園以雙語教學，2000年創校至今有6間分校，分布港九新界，所有學校均採用同一課程及教材，著重培養孩子的雙語能力，並透過主題式教學及設計活動，提升學生的認知及創意，同時在課程中加入自理及德育元素，助孩子全人發展。

而Jinny在去年又被發現搬到九龍城區41校網，疑為小朋友升小鋪路，其實她今年已經搬到何文田區的豪宅，該豪宅的小學校網為34，中學校網同為九龍城區，女兒今年已升讀小一，囝囝則繼續就讀學之園幼稚園。

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