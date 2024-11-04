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眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40　母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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【梁芷珮／眼疾／旅遊達人／旅遊節目】TVB旅遊達人梁芷珮（Christy）近年主持旅遊節目《潮什麼系列》，成功入屋獲得網民關注。現年42歲的Christy已是3孩之母，事業家庭兩得意，惟近日Christy卻透露，自己的健康狀況有隱憂。

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Healthy Life｜2組簡單伸展動作 幫助擺脫惰性

現年42歲的梁芷珮上周五（11月1日）在社交平台上發文向網民求助，指胞兄一直有青光眼的毛病，一直需要服藥控制眼壓。近日胞兄病情每況愈下，眼壓曾一度飆升至40，屬於非常高危。加上長期服藥，導致胞兄曾經暈倒，情況令人擔憂。梁芷珮指，目前已經諮詢過幾個眼科醫生，亦已經做過放淚水手術，惟病情一直沒有改善。最近其主診醫生建議胞兄再做手術置入淚管，故此梁芷珮網上急問網民意見。由於青光眼是一種基因遺傳疾病，梁芷珮亦坦言擔心自己的眼睛健康：

青光眼係家族遺傳，我媽咪都有，我上次check過都係砸界，要成日都check住，希望聽吓大家意見。

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帖文下引來網民一窩蜂熱心回應，當中不乏推薦不同名醫和療法，亦有網民分享自身經歷，指自己多年來靠滴眼藥水控制病情，安慰梁芷珮不用太擔心，並寄語祝福。

梁芷珮2004年與老公Kenneth結婚，以20歲之齡誕下大仔Brendan，其後誕下二仔Duncan以及幼女Kasey。她多年來保養得宜，大仔現在已是成年人，與媽媽合照兩人似姊弟多於母子。

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青光眼｜9類高風險人士

台灣珍世明眼科院長王孟祺曾在Facebook發文，指出過往有研究顯示，正常眼壓性的青光眼與血管功能失常和缺血性的疾病有關，因此有9類人士需特別當心，並提醒以下人士，年齡又超過40，最好每年仔細檢查一下眼睛視神經。

  • 手腳經常冰冷
  • 偏頭痛
  • 女性
  • 高度近視
  • 吸煙
  • 三高代謝症候群
  • 血壓過低
  • 心律不整
  • 有家族病史

青光眼｜1壞習慣恐誘發急性青光眼 年輕人亦難逃

青光眼被喻為「視力神偷」，不少人誤以為年長才會發病，更低估了青光眼可能致盲的風險。香港中文大學眼科中心陳培文醫生曾指出，約每100個40歲以上成人，大概有3至4個患上青光眼，是主要的致盲兇手。他續指，臨床曾遇過因在漆黑環境下看手機或平板電腦，而引發青光眼的個案。年輕人亦有機會患上青光眼，部分人甚至因為特定眼睛結構或家族病史，在黑暗環境看手機或平板電腦，引發急性青光眼。

青光眼｜1分鐘簡單自測

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影片來源：ViuTV 恐怖醫學

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