工人房｜獨立別墅建超細工人房得1張床　空間狹窄慘過瞓棺材網民：坐監都好過佢

▲ 香港傢俱公司為獨立別墅建超細工人房，空間狹窄慘過瞓棺材「坐監都好過佢」。

香港工人房環境向來惹起爭議。近日本地傢俱公司於社交平台發布一段將雜物房打造成「工人房」的影片。房間狹小，卻放下一張單人雙層床，躺平後雙腳甚至不能伸直。有網民形容「哈利波特樓梯間還比較寬敞」。

工人房｜香港工人房設計成《哈利波特》樓梯風格

該傢俱公司於小紅書上以「香港！哈利波特的樓梯間！來啦！」為題分享影片，片中他提到，是次他前往香港一間獨立別墅，將內裡的雜物房打造成「工人房」。影片中可見，長方形的房間一目了然，放下定制的雙層「碌架床」後，已沒多餘的空間放置其他物件，只剩門口通道位置開關門。

房間狹小，床的大小同樣也非常細小，片中男子爬上床時需要邊彎著眼，邊低著頭才可爬到上層床，平躲後睡床更不足以讓雙腳伸直，也沒有多餘空間可以轉身。該公司其後留言表示，現在已有一名工人姐姐睡在下層床，以後有機會上層床也會給另一位工人姐姐使用。

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最新影片推介：

翻查頻道資料，該公司於去年8月開設小紅書，主要為香港提供全屋定制、木床定制的服務，以往發布過不少「工人房」的影片，除了雙層床，也有三層「碌架床」、窗台床等。

工人房｜網民批評房間設計不人道：《哈利波特》房仲大

影片曝光後，引來中港兩地的網民關注，不少人被房間設計嚇倒，直呼「太慘了」，沒想過現實中還有比電影《哈利波特》的房間更差的環境，「哈利波特樓梯間比這寬敞」、「哈利波特好歹是一個人睡樓梯間，你這居然整個上下舖」、「不壓抑嗎比我宿舍廁所還小」、「棺材都比這個大」

另外，有人批評房間設計有問題「完全違反人體工學的設計」、「一層的腿鋸掉一半，二樓睡得更舒服點」、「門往外開還能再伸出點長度做床」、「改成摺門或向外開，下層向下移8吋，薄地台儲物，上層索性整張吊床後備兩個人同瞓，兩人輪流瞓床及吊床分兩更瞓就好了」。

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