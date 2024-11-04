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美國大選2024｜賀錦麗愛穿白色套裝有原因 特朗普司機帽成市場熱賣

休閒消費

發布時間： 2024/11/04 12:35

最後更新： 53 分鐘前

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賀錦麗和特朗普將在11月5日之後便揭開誰主白宮。

【美國大選2024/特朗普/賀錦麗】美國總統大選於美國時間11月5日舉行，全球聚焦特朗普（Donald Trump）和賀錦麗（Kamala Harris）誰主白宮，而兩位候選人的衣食住行口味之選，也成為外媒的報道焦點。

美國大選2024｜賀錦麗愛穿白色套裝

賀錦麗的衣著打扮，也常常成為被媒體報道的素材。賀錦麗作為參議員時，跟其他民主黨女政客都喜歡穿白色褲裝（pantsuit）出場，白色一向有其象徵意義。

不少民主黨女政客都喜歡穿白色套裝

早在1916年，美國爭取女性投票權而成立的「全國婦女黨」，便以白色、金色和紫色作為代表顏色，故白色有純潔和女性力量的象徵。

Converse帆布鞋更是她最愛

美國大選｜賀錦麗最愛Converse帆布鞋

近日的競選活動中，賀錦麗則多穿深色的套裝以及沉色的高跟鞋或運動鞋，其中Converse帆布鞋更是她最愛。

而她也很喜歡戴珍珠飾物，故不論穿甚麼款式的套裝，都會配戴上珍珠耳環、項鍊，成為她鮮明固定的形象。

特朗普愛吃快餐店食物。

美國大選｜特朗普喜歡戴紅色長領呔

特朗普作為男性政客，衣著離不開穩重的西裝，但因他喜歡戴紅色而有點過長的領呔，加上喜歡戴MAGA風格的美國貨車司機帽，在衣著品味也建立了個人特色。

MAGA風格的貨車司機帽，被特朗普捧紅。

甚至還有不少以特朗普為設計的紅色帽子，在市場上都很受歡迎。

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