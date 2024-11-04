的士司機｜嫌水泥工人搭車弄污後座　的士司機：以後見到泥工佬即飛站

▲ 嫌水泥工人搭車弄污後座，的士司機斥：以後見到泥工佬即飛站。

在外做工不易，應相互包容和體諒。近日，一位的士司機在Facebook「的士司機資訊網 Taxi」群組上傳圖片，指有泥水工放工後乘坐其的士，弄污後座皮革，表示「以後見到泥工佬即飛站」，網民對此事態度兩極。

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的士司機｜泥水工乘的士弄污座位

據上傳圖片可見，泥水工下車後，後座中間及右邊的座椅及靠背有明顯的白色灰塵附著，安全帶上亦有污糟。司機認為該名乘客收工後應該換乾淨的褲子再乘的士，並指責「爛身爛勢，成身灰，坐咩的士？以後見到泥工佬即飛站」。

隨後，的士司機評論補充稱「懷疑（泥水工）黑工，已報入境處」、「爛身爛勢，正乞兒」，並表示「下一個客，係一位中環返工OL，穿黑色行政套裝，她已經免費幫我抹乾淨」。

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的士司機｜網民態度兩極：你揀客呀？

此事引起熱議，網民反應兩極，有人支持的士司機「我兼職泥水 ，換衫是禮貌黎，我都唔想整污糟巴士架車」、「我同意吊返工時返工，放工就換左去啦」、「收佢清潔費」。

另一部分網民則表示應該理包容工人，並認為司機「以後見到泥工佬即飛站」實則是拒載行為，「你揀客呀？」、「唔使咁mean嘅，拒載揀客影衰香港」、「呢啲小問題啦，一抹冇咗」、「要唔要著西裝先比上的士？」、「話人地泥工佬爛身爛勢，你的士佬難道又好高尚？」。

的士司機｜乘客一般行為受約束

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得吐痰或故意損壞、弄髒、毀損或弄污車輛任何部分、任何設備或其任何附件，任何人無合理辯解而違反者屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000元及監禁6個月。

的士司機｜的士司機拒載揀客屬違法

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（香港法例第374D章第37條），的士司機拒載屬違法行為，司機揀客亦可能會觸犯法 例。任何人如違反有關法例，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。

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