  • 28°C
香港時間：2024114日 (一) 15:37

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

的士司機｜嫌水泥工人搭車弄污後座　的士司機：以後見到泥工佬即飛站

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

嫌水泥工人搭車弄污後座，的士司機斥：以後見到泥工佬即飛站。

在外做工不易，應相互包容和體諒。近日，一位的士司機在Facebook「的士司機資訊網 Taxi」群組上傳圖片，指有泥水工放工後乘坐其的士，弄污後座皮革，表示「以後見到泥工佬即飛站」，網民對此事態度兩極。

的士司機｜的士大佬接載輪椅老人　體貼送客至行人路獲讚：有無加分制？

的士司機｜泥水工乘的士弄污座位

據上傳圖片可見，泥水工下車後，後座中間及右邊的座椅及靠背有明顯的白色灰塵附著，安全帶上亦有污糟。司機認為該名乘客收工後應該換乾淨的褲子再乘的士，並指責「爛身爛勢，成身灰，坐咩的士？以後見到泥工佬即飛站」。

隨後，的士司機評論補充稱「懷疑（泥水工）黑工，已報入境處」、「爛身爛勢，正乞兒」，並表示「下一個客，係一位中環返工OL，穿黑色行政套裝，她已經免費幫我抹乾淨」。

點擊圖片放大
+3
+2

的士司機｜網民態度兩極：你揀客呀？

此事引起熱議，網民反應兩極，有人支持的士司機「我兼職泥水 ，換衫是禮貌黎，我都唔想整污糟巴士架車」、「我同意吊返工時返工，放工就換左去啦」、「收佢清潔費」。

另一部分網民則表示應該理包容工人，並認為司機「以後見到泥工佬即飛站」實則是拒載行為，「你揀客呀？」、「唔使咁mean嘅，拒載揀客影衰香港」、「呢啲小問題啦，一抹冇咗」、「要唔要著西裝先比上的士？」、「話人地泥工佬爛身爛勢，你的士佬難道又好高尚？」。

的士司機｜乘客一般行為受約束

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得吐痰或故意損壞、弄髒、毀損或弄污車輛任何部分、任何設備或其任何附件，任何人無合理辯解而違反者屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000元及監禁6個月。

的士司機｜的士司機拒載揀客屬違法

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（香港法例第374D章第37條），的士司機拒載屬違法行為，司機揀客亦可能會觸犯法 例。任何人如違反有關法例，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。

黑的劏客｜李家超料不斷公布扣分結果具阻嚇力　研的士車廂裝車cam

搶車｜與的士司機起爭執　男乘客吐露港公路毆司機兼搶車落網揭涉藏毒等7罪

油麻地碰瓷黨｜慢慢爬出馬路扮被的士撞　油麻地碰瓷男被批演技太差

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
教練爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

的士司機｜的士大佬接載輪椅老人　體貼送客至行人路獲讚：有無加分制？
14:02 2024/10/30
的士司機｜的士大佬接載輪椅老人　體貼送客至行人路獲讚：有無加分制？
油麻地碰瓷黨｜慢慢爬出馬路扮被的士撞　油麻地碰瓷男被批演技太差
13:44 2024/10/21
油麻地碰瓷黨｜慢慢爬出馬路扮被的士撞　油麻地碰瓷男被批演技太差
黑的劏客｜李家超料不斷公布扣分結果具阻嚇力　研的士車廂裝車cam
11:51 2024/10/22
黑的劏客｜李家超料不斷公布扣分結果具阻嚇力　研的士車廂裝車cam

你可能感興趣

的士司機｜的士大佬接載輪椅老人　體貼送客至行人路獲讚：有無加分制？
14:02 2024/10/30
的士司機｜的士大佬接載輪椅老人　體貼送客至行人路獲讚：有無加分制？
油麻地碰瓷黨｜慢慢爬出馬路扮被的士撞　油麻地碰瓷男被批演技太差
13:44 2024/10/21
油麻地碰瓷黨｜慢慢爬出馬路扮被的士撞　油麻地碰瓷男被批演技太差
黑的劏客｜李家超料不斷公布扣分結果具阻嚇力　研的士車廂裝車cam
11:51 2024/10/22
黑的劏客｜李家超料不斷公布扣分結果具阻嚇力　研的士車廂裝車cam
的士 網絡熱話 建築工人

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析