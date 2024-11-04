校園直擊︱特首母校九龍華仁慶百年校慶　1萬條頸巾鋪成100創健力士世界紀錄

▲ 特首李家超母校九龍華仁書院，以1萬條頸巾鋪成100，創健力士世界紀錄!

【九龍華仁書院/九華/男校/李家超母校】百年傳統男校九龍華仁書院（下稱九華）今年100周年校慶，上星期六，九華百週年慶典的首個活動，「世界紀錄在華仁」活動在九龍華仁順利完成。當天早上，200多名義工無畏辛勞，將1萬條頸巾鋪成「100」3個數目字，一舉創造了一項新的健力士世界紀錄：最大的圍巾數量。同日下午，200多名義工將這些頸巾與一些茶包、包裝白米和營養補充品一起裝進10,000個福袋，送到明愛日託中心的長者手中。

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同場超過500位校友及好友共同見證了這個紀錄的誕生。更令人鼓舞的是，這次活動成功籌得港幣400萬，用作支援港九兩華增聘更多母語英語教師和推行STEAM教學計劃。

這不僅是每位華仁社群成員的紀錄，也代表了校友、師生、家長、朋友對母校和社會的團結、關愛和支持。他們的集體努力，體現了「立己助人，與人同行」的華仁精神。未來，華仁社群將繼續支持兩所母校，共同推動優質教育和社會責任，響應百年校慶口號「愈顯主榮」，培育更多有能力、有愛心的領袖，為社會發展作出貢獻。

華仁一家基金會衷心感謝所有義工、善長、顧問、支持機構的關心、投入、捐助和支持，並承諾會繼續支持兩所華仁的持續發展。

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