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電池爆炸｜維修手機電池突爆炸　店員遭火球撲臉燒傷驚險瞬間畫面曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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內地河南近日發生手機電池爆炸事件。

【手機電池／電池爆炸／鋰電池／充電器】內地近日發生手機電池爆炸事故，一名男子發現自己手機的電池莫名膨脹，於是帶到維修店換電，不料電池被取出後卻突然發生爆炸，維修員更遭窜出的火球直撲臉部。

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綜合內地媒體報道，事發於10月28日，河南安陽一名男子因發現手機電池異常膨脹，故將手機帶到維修店，希望維修員可以幫忙換電，不料在取出電池後竟突然爆炸，導致維修員臉部被燒傷。

從店舖閉路電視畫面可見，維修員本已將電池取出、放在一旁，正要處理另一部手機，結果電池突然發出「砰」一聲爆炸，火焰瞬間窜出半米高，更直撲維修員臉部，他連忙閃躲，不慎連人帶椅往後摔倒在地。

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電池爆炸｜涉事電池為「雜牌電」

維修店老闆兼當事人郭先生於10月31日回應事件，表示自己的頭髮被燒掉了一些，嘴巴也被燒傷，所幸情況不算太嚴重：「拆下來才幾分鐘，一下就爆炸了。」而他在爆炸發生之後，才得知涉事手機為顧客在網上購買的「組裝機」，已經使用了幾個月，裡面的電池亦是來自第三方的的「雜牌電」：「人沒事，也沒燒到其他手機，不幸中的萬幸。」

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電池爆炸｜同場加映：避免充電器事故6大貼士

手機爆炸引致的傷亡事件時有發生，當中較多涉及邊充電邊使用手機，如上述事件般放在褲袋的手機爆炸情況較少發生。多位業內專家曾受訪分享多項手機安全貼士，理大機械工程學系工程師盧覺強指，手機電池發脹表示當中化學物質氣化，有機會引致短路爆炸；aMagic研發部經理葉嘉俊則指，電池老化或處於潮濕環境，亦會引致短路。

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