  • 27°C
香港時間：2024114日 (一) 17:22

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一代歌后丨70年代歌后患怪病昏睡10年　24小時臥床失自理能力因1人不放棄終好轉

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

【歌后／麗莎／黃煥嬋】於70年走紅、現年73歲的粵語歌后麗莎近日受訪，分享了她患怪病而令自己「昏睡」10年的經歷，後來全靠1原因竟奇蹟康復，並有幸重踏舞台。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2組簡單伸展動作 幫助擺脫惰性

生意失敗 突然患怪病

現年73歲的「歌后」麗莎（原名黃煥嬋）日前於YouTube接受網台訪問時，分享了自己大上大落的人生。麗莎在70年代憑多首《相思淚》、《夜夜寄相思》、《百花亭之戀》經典金曲走紅，但在80年代便決定退出娛樂圈，並轉型從商，豈料在1989年卻生意失敗，然後更患上怪病，令自己臥床10年，需要長期靠人照顧起居。

點擊圖片放大
+7
+6

麗莎指患病初期，整個人經常感到「個腦好緊」，她形容情況是「連眼都睜不開，嗰陣我啲筋好緊，貼止痛膠布連眼眉都甩晒」，她之後曾去醫院看專科醫生，經歷一大堆身體檢查，卻依然找不到病因，醫生只好為她處方一些令她放鬆神經的藥讓她服食。她指當時情況一度有所好轉，因此她覆診時，亦希望醫生繼續處方那隻藥給自己，惟對方卻怕她成癮，於是拒絕，只叫她好好休息。自此，麗莎開始過著24小時長期臥床的日子，

基本上我24小時都是在床上，連食飯都要媽咪餵，床邊仲有個痰罐，連沖涼嘅能力都冇。

全靠1人不放棄

主持人楊紹鴻此時問她是否有曾經想放棄的念頭時，她則指全靠當時只有16歲的兒子，令她從來沒有放棄念頭:

我唔係植物人，只係頭暈又起唔到身...個人真係好辛苦，不過為咗個仔，我一定要睇住佢長大，所以一定要身體好番。

麗莎的母親於1997年離世，出乎意料，這年她的病情反而有所好轉。當時家人再帶她去另一位醫生，由那位醫生再處方放鬆神經線的藥，她的病情從此便得到改善。她不期然感受慨：

如果當日腦科醫生繼續畀我食，可能唔使冤枉瞓咗10年，我自己都諗唔到。

點擊圖片放大
+8
+7

重踏舞台楔機

儘管身體漸漸康復，但由於臥床多年，令麗莎早已與社會脫節。她指落床後，對很多事都感陌生，連交通工具亦不懂搭，因此出門總是搭的士。

醒番之後，好多嘢都唔識，唔知卡拉OK係乜嘢....因為好奇而去卡拉OK，見識一下，竟被老闆認出。

她指這位老闆其後遊說她復出:

佢叫我出返嚟唱歌，仲話好多人鍾意聽老人家唱， 跟住佢仲介紹我去聖誕party度唱歌，之後老闆撞到凌霄（新加坡歌手），話想搵我開演唱會，就正式復出歌壇。

相關文章:

眼睛健康｜梁芷珮胞兄患「眼疾」急尋療法眼壓曾飆高至40 母親現同一症狀憂家族遺傳【附9類高危人士+1分鐘簡單自測】

頑疾纏身丨55歲歌后患3重病心力交瘁 自爆驚人刮痧照滿背血痕

癌症殺手｜台灣歌后江蕙突揭患癌肺栓塞兼大出血 醫生推測：或屬3種癌症

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

舌癌丨42歲女歌手鄭美愛證患舌癌三期　自曝病因竟與蛀牙有關
18:29 2024/10/16
舌癌丨42歲女歌手鄭美愛證患舌癌三期　自曝病因竟與蛀牙有關
人氣女歌手遇車禍　三處骨折緊急送院停工休半年
11:48 2024/10/10
人氣女歌手遇車禍　三處骨折緊急送院停工休半年
中耳炎丨古巨基突患急性中耳炎　右耳聽力降一半退出內地歌唱節目
11:22 2024/09/30
中耳炎丨古巨基突患急性中耳炎　右耳聽力降一半退出內地歌唱節目

你可能感興趣

舌癌丨42歲女歌手鄭美愛證患舌癌三期　自曝病因竟與蛀牙有關
18:29 2024/10/16
舌癌丨42歲女歌手鄭美愛證患舌癌三期　自曝病因竟與蛀牙有關
人氣女歌手遇車禍　三處骨折緊急送院停工休半年
11:48 2024/10/10
人氣女歌手遇車禍　三處骨折緊急送院停工休半年
中耳炎丨古巨基突患急性中耳炎　右耳聽力降一半退出內地歌唱節目
11:22 2024/09/30
中耳炎丨古巨基突患急性中耳炎　右耳聽力降一半退出內地歌唱節目
健康問題 歌手 演唱會 頭暈 新加坡

最高瀏覽

校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析