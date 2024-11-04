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結業潮｜越南河龍頭「越棧」執剩鑽石山店　高峰期逾20間舖網民分析3大結業原因

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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高峰期擁逾20間舖的越南河龍頭「越棧」，現執剩鑽石山店。

【結業潮/越棧】近年來，香港的餐飲市場競爭激烈，許多知名餐廳面臨經營困難，最近，越棧越式湯粉也不例外，僅剩鑽石山一店繼續營業。從高峰時期的逾20間分店，到如今的只剩一間，越棧的風光不再引起網民熱議。

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結業潮｜越棧高峰時期逾20間分店

要說到越南湯河，大家對於越棧應該並不陌生！高峰時期，越棧在港有逾20間分店，市值更高達50億！供應越南美食，例如是湯粉、撈檬、咖喱紅飯及各式小食。 越式湯底以鮮牛骨與獨家秘方熬製而成，充滿地道越南風味，如生熟牛肉河粉、越式牛𦟌河粉、香茅雞翼和炸蝦餅等。惟近年經營面臨挑戰，目前僅餘鑽石山一店繼續營業。

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結業潮｜網民分析3大原因執剩一間店

最近有網民於YouTube對越棧的結業原因進行了深入分析，總結出3大主要因素，分別是「食物難食」、「服務態度差」及「價錢貴」。很多顧客表示，越棧的食物質量逐漸下降，與以往的美味相差甚遠，令他們失去了再光顧的動力。

  • 食物質量下降  

有很多網友反映，越棧的菜品口味變得不如以往，尤其是越南湯粉和撈檬，顧客普遍認為「難食」已成為常態。留言中提到「越南粉好食，越棧難食」，顯示出顧客對於食物質量的不滿。

  • 服務態度差

除了食物質量，服務態度也成為顧客抱怨的重點。很多顧客認為職員的服務態度差，「職員態度差，又係一絕」甚至有網友形容為「當客係水魚」。這種服務體驗的下降，使顧客對餐廳的整體印象大打折扣。

  • 價格偏高

隨著價格的上漲，顧客的滿意度卻未能提升，反而讓許多人感到失望。網友指出，「咁貴又唔好食，啲顧客自然流失」，這句話道出了價格與質量之間的矛盾。

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時至今日，越棧已剩下鑽石山荷里活廣場最後分店，不論食評是好是壞，但再一次見證餐飲業的興衰。

影片來源：YouTube@ 馬加貓

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