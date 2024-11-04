心理測驗︱韓國大熱「搭枱」心理測驗看壓力指數　「最不想坐這桌」壓力臨界值99%

▲ 韓國超紅「搭枱」心理測驗看壓力指數 「最不想坐這桌」壓力臨界值99%

【心理測驗／壓力測試／搭枱／精神健康】外出食飯少不免要搭枱，但如果有四種情況要選擇，你又會點揀？韓國一則爆紅心理測驗假設有4張不同情境的飯桌，測試者要從中選出「最不想同坐」的一桌，從中測出壓力指數有多高。快來測看看有多準！

最新影片：

「搭枱」心理測驗内容如下：

想像一下現在正值午飯時間，餐廳人滿為患，只剩下四張桌子有空位，你迫於無奈只能選一張「搭枱」。請選擇你最不想選與哪一組人同坐？

▲ 「搭枱」心理測驗：請選擇你最不想選與哪一組人同坐？

A. 熱烈地閒話家常的三位女士。

B. 三位垂頭喪氣的西裝男士，桌上氣氛低沉，似乎有事討論。

C. 兩個「百厭」小孩和一個只顧玩手機的媽媽。

D. 一對旁若無人、拚命放閃的情侶。

選好以後，就可以測出你現時的壓力指數：

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心理測驗︱同場加映：12個過勞症狀

工作壓力過大影響身心健康。台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個過勞症狀：

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