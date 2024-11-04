親子旅遊｜搭UO帶BLACKPINK同款電動行李箱　內地女因1原因被罰5位數

▲ 內地女帶BLACKPINK同款電動行李箱搭UO，結果被罰款！

【親子旅遊/廉航/香港快運】乘搭廉航托運行李要另行收費，手提行李也有呎寸和重量限制。香港快運（HK Express）的「行刑架」出名對行李的厚度和闊度嚴謹，近日有內地女發文呻，搭UO時攜帶電動行李箱，結果被罰款5位數！

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親子旅遊｜手提行李超重遭罰5位數日圓

近日一名內地女生在「小紅書」發文表示：「在日本成田機場坐香港快運航空在安檢口交了15400日圓行李費（約787.87港元）」，因為其20吋行李箱上不了機，並溫馨提示坐廉航托運一定要加錢托運行李，而且應該提前網上加購，現場被截的話收費更高。

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親子旅遊｜BLACKPINK同款行李箱

原來該女生用了由韓國女天團BLACKPINK帶紅的20吋電動行李箱，這款台灣品牌 Airwheel開發的行李箱附有電動車功能，BLACKPINK有段時間無論在台上或台下都玩不停，成員Jennie還跟行李箱拍下不少美照，令不少粉絲趨之若鶩；而這款行李箱顯示為20吋，按照官網所示尺寸 550x360x240mm， 的確符合 UO「行刑架」上限（不超過560 x 360 x 230mm），但女事主忘了行李箱本身已淨重達9.4公斤，還未計算她放入去個人物品，淨重已遠遠超過UO限制的7公斤！

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親子旅遊｜愈遲追加行李費用愈貴

此外，女事主提到自己是「在安檢口交了」，換言之她很有可能在沒有入禁區前，在辦理登機時通知地勤人員有這一件登機行李，去到登機口才被安檢截停。由於重量限制此行李要改為寄倉，按照UO收費表，愈遲追加行李費用愈貴，如果她早在買機票時追加托運行李，這件貨只需8300日元（約424.63港元），如今足足貴了7100日元（約363.24港元），可謂得不償失。

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親子旅遊｜網民：BLACKPINK坐私人飛機㗎！

不少網民指女事主今次是交「智商稅」，希望她吸取經驗，不要以為安檢不會查看登機行李重量，有網民更揶揄：「BLACKPINK坐私人飛機㗎！」、「人家BP不是會坐廉航呀！」又勸籲各位不要心存僥倖，否則只會補上更貴的行李托運費。

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