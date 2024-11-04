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親子旅遊｜資深空姐分享免費升商務艙招數　呢2類乘客最易被揀中

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

資深空姐分享免費升商務艙招數，呢2類乘客最易被揀中！

【親子遊/旅行貼士/搭飛機/Upgrade】坐飛機要怎樣做才有機會免費升級至商務艙？有資深空姐分享2大方法，提高免費升等的機會！大家記得Mark實喇！

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台灣資深空姐KOL「空姐姐」於YouTube頻道上以「免費升等商務艙的秘密」為題分享2大方法提升免費升級商務艙的機會。她指網絡上曾流傳，送Starbucks、小禮物可增加選中坐商務艙的機會，但她卻指能否升等與空姐沒有任何關係，空服員沒有權限升等任何乘客。

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教練爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳

搭飛機upgrade｜2類乘客最易被揀中「升呢」

如果經濟艙客滿，必須讓乘客升等商務艙，決定權便在地勤手上，而他們大多會選擇以下兩類客人：

1.會員卡別

加入航空公司會員，累積飛行里數，升級會員的卡別，卡別會由高至低依序升等。

2.衣著

不少人坐飛機都會穿著寬鬆的衣服，但她表示「先敬羅衣後敬人」，在空姐尚未了解一個人的水準之前，就會先判斷乘客的穿著得體與否，因為商務艙的乘客都是花大錢的人，讓打扮邋遢的人坐到他們旁邊，有失體面。

同場加映：搭飛機6大衣著禁忌

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延伸閱讀：前空姐爆7大航空秘聞

一名達美航空（Delta Airlines）的前空姐，因為遭航空解僱，決定在社交平台Tiktok大鑊曾被航空公司要求隱瞞的7大事項，包括千萬別喝機上兩種飲料，也別使用他們的冰塊，更透露一星期那一天的機票最便宜！點擊下圖看詳情：

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更多搭飛機貼士及禁忌，即睇：

親子遊貼士｜空姐傳授3大旅遊秘技 呢2個月買機票最平+點解最好訂第一班航班？

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