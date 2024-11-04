親子旅遊｜資深空姐分享免費升商務艙招數　呢2類乘客最易被揀中

▲ 資深空姐分享免費升商務艙招數，呢2類乘客最易被揀中！

【親子遊/旅行貼士/搭飛機/Upgrade】坐飛機要怎樣做才有機會免費升級至商務艙？有資深空姐分享2大方法，提高免費升等的機會！大家記得Mark實喇！

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搭飛機upgrade｜資深空姐分享2大免費升等商務艙方法

台灣資深空姐KOL「空姐姐」於YouTube頻道上以「免費升等商務艙的秘密」為題分享2大方法提升免費升級商務艙的機會。她指網絡上曾流傳，送Starbucks、小禮物可增加選中坐商務艙的機會，但她卻指能否升等與空姐沒有任何關係，空服員沒有權限升等任何乘客。

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搭飛機upgrade｜2類乘客最易被揀中「升呢」

如果經濟艙客滿，必須讓乘客升等商務艙，決定權便在地勤手上，而他們大多會選擇以下兩類客人：

1.會員卡別

加入航空公司會員，累積飛行里數，升級會員的卡別，卡別會由高至低依序升等。

2.衣著

不少人坐飛機都會穿著寬鬆的衣服，但她表示「先敬羅衣後敬人」，在空姐尚未了解一個人的水準之前，就會先判斷乘客的穿著得體與否，因為商務艙的乘客都是花大錢的人，讓打扮邋遢的人坐到他們旁邊，有失體面。

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一名達美航空（Delta Airlines）的前空姐，因為遭航空解僱，決定在社交平台Tiktok大鑊曾被航空公司要求隱瞞的7大事項，包括千萬別喝機上兩種飲料，也別使用他們的冰塊，更透露一星期那一天的機票最便宜！點擊下圖看詳情：

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