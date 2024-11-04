港鐵暖心男｜陌生男子港鐵幫女生搬行李篋上樓梯　網民：來去匆匆的熱心陌生人

▲ 陌生男子港鐵幫女生搬行李篋上樓梯。

熱心助人讓善意在陌生人間傳遞，令香港成為一座溫暖的城市。

近日，一港漂3年的女生在小紅書發帖，指其攜帶2個行李箱從港鐵站出站上樓梯時，遇到一陌生男子幫她將大個行李箱搬上樓梯，之後便默默離去，女生非常感動，網民表示：香港這種來去匆匆又熱心的陌生人真的很多。

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港鐵暖心男｜陌生男子幫女生搬大行李箱上樓梯

女生以「媽媽，我好像又看到天使了」為題，記錄其返港途中受人相助的經歷。女生攜帶一大一小兩個大行李箱返港，乘坐地鐵返回新居，因不熟悉港鐵站的升降梯位置，出口處未有扶手電梯，故只能選擇徒手搬行李上樓梯。

樓梯有十幾階樓梯，女生先將其中一個較小的行李箱搬上樓梯，再返回「準備一點一點把大箱子挪上去」，她在「挪」大行李箱時，抬頭見一男生向她走來，「甚至還沒等我開口就直接拿走了我手裡的箱子」。

女生表示可以兩個人一起搬，男子卻說不用，便直接將她的行李箱搬至平地，隨後「頭也不回就進站了」，由於男的動作太快，女生只好跟在旁邊並一直道謝。

港鐵暖心男｜女生感恩在港受多人相助

女生感恩道「又一次在香港感受到人性的善」，並回憶稱來港的3年中遇到很多人給予她幫助「有不善言辭的中年大叔」、「有忙於趕路的健身阿姨」，「那一瞬間真的會覺得他們身上都在發光」，亦表示自己也會在能力範圍內多去幫助他人，讓善意繼續傳遞。

這件暖心的事情令網民感動，「有愛」、「香港這種來去匆匆又暖心的陌生人真的很多」、「我們香港人見到有人需要幫助會主動去幫助，因為我們有需要的時候別人也會幫助」、「香港好人多就是因為善意持續不斷傳遞」。

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