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襲擊法官︱警方：男疑犯有精神科治療記錄　撿4刀、易燃溶液及打火機等

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊法官事件。

九龍城裁判法院發生企圖襲擊法官事件，一名32歲姓李男子被捕。

警方西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳指，在疑犯身上撿獲4把長約27至46厘米不等的刀，4樽易燃溶液、2樽粉末、打火機及火柴等。該名男子有刑事案底，涉及2020年一宗非禮案，早前被裁判官王證瑜裁定罪名成立，現時正等候上訴。警方並在疑犯身上搜出刑事案件的判決書及文件，證實疑犯為案中事主，懷疑其對案件的判決不滿。

賈錦琳續指，被捕人目前情緒不穩，在伊利沙伯醫院接受治療，有接受精神科治療記錄。事件中3名警員及疑犯受輕傷，其中一名警員手指遭利器鎅傷；疑犯以企圖傷人罪被捕，由西九龍重案組跟進。

至於疑犯為何能夠持利器進入法院，賈錦琳指，九龍城裁判法院沒有安檢設施，將與有關單位商討如何加強保安。他又指，疑犯身處的公衆席和法官席只有約20米距離，不算很遠。

事發於今早（4日）10時15分，男疑犯到九龍城裁判法院8樓旁聽案件，期間突然從袋中取出利刀衝向正在審理案件的法官王證瑜，幸法官及時走避。涉事男子見事敗立即逃走，被庭警及等候上庭的2名警員合力制服，3名警員及男疑犯受輕傷。

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消息稱行兇男子較早時涉及一單非禮案被定罪，而審理該單案件的法官正是王證瑜法官，事後大批警員到達九龍城法院調查，爆炸品處理組亦到場協助，案件暫時交九龍城重案組接手調查。

對於九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊裁判官事件，律政司予以強烈譴責，特區政府絕不姑息任何違法暴力行為，警方定必徹查案件，執法必嚴、違法必究。

大律師公會：嚴重衝擊司法獨立及司法系統運作

大律師公會以最嚴厲的措辭譴責有關行為，強調法官及司法人員須在不受任何干涉的情況下履行其職責。公會指，任何對法官及司法人員作出威脅或使用武力的行為，尤其當其目的為向法官及司法人員作出恐嚇、施加壓力、或因不滿法官司法決定而作出報復的行為，均嚴重衝擊司法獨立及司法系統的運作，損害香港法治。

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