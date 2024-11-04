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TSA︱小三TSA達標率全線下跌　小三中文科僅8成達標創20年新低

社會

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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全港性系統評估（TSA）報告今日（4日）出爐。（資料圖片）

全港性系統評估（TSA）報告今日（4日）出爐。今年小三TSA的中英數3個主科達標率全面下跌，中文科率達標更再創歷年新低，只有80.9%；中三英文科TSA達標率同創新低，只有67%。

TSA自2004年每年進行，新冠疫情期間曾停辦3年，並於去年起復辦。教育局形容，今年參加評估的小三及中三學生在中英數3科表現大致平穩。

評估結果顯示，小三學生在上述3科達標率下滑，其中去年已創歷年新低的小三中文科達標率，今年達標率80.9%，按年下跌1.5個百分點，較2019年疫前更急挫4.9個百分點。

小三英文科及數學科TSA達標率亦創自2005年起以來新低，僅次於2004年的75.9%及84.9%，今年分別只錄得78.7%及85.3%，兩者分別按年下跌0.8個百分點及1.2個百分點。

中三TSA各科成績則有升有跌。其中英文科達標率為67%，按年跌0.8個百分點，並創自2006年有紀錄以來最低。中文及數學科達標率則錄得升幅，分別為77%及79%，按年升2.3個百分點及2.4個百分點。

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