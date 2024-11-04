  • 28°C
香港時間：2024114日 (一) 15:38

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

焚城丨上映3日票房衝破1000萬元　推出「一世隊友2025慈善月曆」

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

《焚城》

由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等合演的災難電影《焚城》，自11月1日上畫旋即引起全城熱話，一口氣奪2024下半年港產片最高開畫票房冠軍、開畫周末票房冠軍，以及單日票房冠軍。

截止11月3號，《焚城》上畫3日電影累積票房經已衝破1000萬，內地票房同樣高企，3日票房已破8000萬人民幣。

焚城丨上畫累積票房破380萬元成開畫冠軍　阿Dee想演謝君豪角色摑Jeffrey

點擊圖片放大
+3
+2

焚城丨慈善月曆限量1000套

至於「一世隊友2025慈善月曆」在今日（11月4日）強勢推出，戲中的聯和墟消防局小隊隊員霸氣亮相，包括Louise、Fish、阿Dee、Jeffrey、阿炳、Locker共6位演員擺出有型甫士，2位女士展現型格美，男士則大騷肌肉線條。

月曆慈善義賣限量1000套，定價100元，憑百老匯院線《焚城》戲票可60元優惠價購買，所有收益扣除成本，將捐贈予明愛家庭服務，全線百老匯戲院現正發售。

東京電影節丨洪金寶出席大師班講從影感受　許冠文黃子華分享拍攝趣事

東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」

搖籃凡世丨許恩怡廖子妤赴東京電影節　新作入圍「亞洲未來」競賽單元

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
教練爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳



 

相關文章

破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
16:17 2024/10/24
破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價
12:52 2024/10/29
破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價
東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」
12:39 2024/11/01
東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」
搖籃凡世丨許恩怡廖子妤赴東京電影節　新作入圍「亞洲未來」競賽單元
17:07 2024/10/31
搖籃凡世丨許恩怡廖子妤赴東京電影節　新作入圍「亞洲未來」競賽單元
東京電影節丨洪金寶出席大師班講從影感受　許冠文黃子華分享拍攝趣事
13:16 2024/11/02
東京電影節丨洪金寶出席大師班講從影感受　許冠文黃子華分享拍攝趣事

你可能感興趣

破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
16:17 2024/10/24
破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價
12:52 2024/10/29
破·地獄丨黃子華許冠文出席東京國際電影節　衛詩雅「與神同行」踏上紅地毯回憶無價
東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」
12:39 2024/11/01
東京電影節丨電影發展局文創處率業界代表赴日　洪金寶許冠文黃子華眾星出席「香港之夜」
劉德華 莫文蔚 謝君豪 王菀之 王丹妮 廖子妤 何啟華 魏浚笙 梁仲恆 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
校長專訪｜百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學部校長：重視學生品德培育
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月04日 時間12:05）
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
醫療改革｜盧寵茂：普通科門診將主力照顧弱勢社群　政府研優化弱勢社群定義
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析
【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　量詞填充及錯別字辨析