焚城丨上映3日票房衝破1000萬元　推出「一世隊友2025慈善月曆」

▲ 《焚城》

由劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等合演的災難電影《焚城》，自11月1日上畫旋即引起全城熱話，一口氣奪2024下半年港產片最高開畫票房冠軍、開畫周末票房冠軍，以及單日票房冠軍。

截止11月3號，《焚城》上畫3日電影累積票房經已衝破1000萬，內地票房同樣高企，3日票房已破8000萬人民幣。

焚城丨上畫累積票房破380萬元成開畫冠軍 阿Dee想演謝君豪角色摑Jeffrey

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焚城丨慈善月曆限量1000套

至於「一世隊友2025慈善月曆」在今日（11月4日）強勢推出，戲中的聯和墟消防局小隊隊員霸氣亮相，包括Louise、Fish、阿Dee、Jeffrey、阿炳、Locker共6位演員擺出有型甫士，2位女士展現型格美，男士則大騷肌肉線條。

月曆慈善義賣限量1000套，定價100元，憑百老匯院線《焚城》戲票可60元優惠價購買，所有收益扣除成本，將捐贈予明愛家庭服務，全線百老匯戲院現正發售。

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