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腎衰竭｜女子3期腎衰竭惡化常跌倒　醫生建議改吃1種魚3個月後成功逆轉

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【蛋白質／肌少症／腎衰竭／洗腎】本港約有1萬多名末期腎衰竭者，腎病病人更需注意飲食。台灣一名80歲老婦患腎衰竭多年，因怕洗腎而限制蛋白質攝取，卻導致營養不良和肌少症。在醫生建議下，婦人3個月間持之以恆吃一種魚，最終成功改善病情。

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腎衰竭｜限制蛋白質致營養不良

台灣腎臟科醫生洪永祥在當地健康節目《健康好生活》分享病例，指一名80多歲的老婦人患腎衰竭3期，一直有覆診，但最近病情愈來愈嚴重，更開始出現肌少症和營養不良的情況。婦人的女兒指，母親最近經常跌倒，而且體重突然驟降5公斤（約11磅），看上去非常虛弱。經過抽血檢查後，驗血報告顯示婦人的白蛋白只有3.0（低於正常指標3.5至5.5）。

腎衰竭｜吃秋刀魚3個月改善肌少症

洪永祥一問之下，才知道婦人的女兒怕母親會因攝取蛋白質而洗腎，於是上網亂學方法，嚴格管控母親每天攝取的蛋白質，如魚、肉、蛋、奶、豆類，每天只吃到2份蛋白質，才會造成嚴重營養不良。他建議，老婦人要多吃魚肉補充蛋白質。3個月後婦人再覆診，其血色素與白蛋白都有所上升，皆因她有遵從醫囑，多吃秋刀魚。

洪永祥解釋，秋刀魚富含多種營養素，如維他命B1、B2、B6、B12、C、E、菸鹼酸、鈣、鉀、鈣、磷、鎂、鐵、鋅等。而每100克的秋刀魚含18.8克蛋白質。相比起紅肉裡面的飽和脂肪，秋刀魚富含Omega-3，多吃可以抗發炎，保護大腦與心臟。

腎衰竭｜醫生：腎不好需要攝取適量蛋白質

洪永祥指出，正常人1天要吃8到10份蛋白質，而腎功能不好的人也至少要吃5份維持營養。一份蛋白質可換算為1顆雞蛋、1杯牛奶或1杯豆漿，或是半個手掌份量的肉或魚。他強調，很多高齡長者都會有蛋白質攝取不足的問題，造成肌少症，甚至會加速本來慢性病惡化。腎病病人相比起正常人是需要限制蛋白質攝取量，但並非「亂限」。他提醒，蛋白質攝取對於腎病病人來說不能夠太多或太少，太多會增加體內尿毒累積，提早洗腎；太少亦會造成營養不良、貧血、肌少症。

10種高蛋白質的常見食物

認可營養師吳耀芬（Kathy）曾接受訪問，為大家介紹10種高蛋白質的常見食物：

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腎衰竭｜腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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