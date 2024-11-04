全球暖化｜10月平均最高氣溫30.3度　3天酷熱天氣均破紀錄

10月香港遠較正常溫暖，平均最高氣溫30.3度、平均氣溫27.3度及平均最低氣溫25.4度，分別較其正常值高2.2度、1.6度及1.5度，全部皆是有記錄以來10月份的最高。10月共有3天出現酷熱天氣，是10月份的其中一個最多。

10月亦遠較正常少雨，總雨量為11.3毫米，只有正常值120.3毫米的約9%。本年首10個月的累積雨量為2115.6毫米，較同期正常值的2363.1毫米少約10%。天文台解釋主要由於影響華南的東北季候風較正常弱。

位於南海東北部的超強颱風山陀兒在10月1日至2日緩慢移向台灣南部。山陀兒在10月3日下午減弱為颱風，並於高雄沿岸登陸。翌日早上山陀兒於台灣南部迅速減弱為低壓區。在山陀兒的外圍下沉氣流影響下，10月1日本港大致天晴及酷熱。當日下午天文台氣溫上升至全月最高的34.2度，是有紀錄以來10月份絕對最高氣溫的第三高。此外，當日錄得平均氣溫30.9度，是有紀錄以來10月份的最高。

與此同時，一股達強風程度的東北季候風在10月1日逐漸影響廣東沿岸，下午本港北風增強。受季候風影響，10月2日至3日早上天氣稍涼，日間大致天晴及乾燥。10月4日至8日日間持續大致天晴及乾燥。隨着一道雲帶覆蓋廣東沿岸，10月9日雲量增多及有幾陣微雨。

10月10日日間乾燥及部分時間有陽光，但一股偏東氣流於晚上逐漸影響本港，並於當晚及翌日早上為本港帶來有雨的天氣。10月10一日早上雨勢較大，本港東部地區錄得超過20毫米雨量。當日下午天氣轉為乾燥及短暫時間有陽光。

在一股乾燥的偏東氣流影響下，除10月12日早上有幾陣雨外，10月12日至15日本港大致天晴及日間乾燥。受高空擾動影響，10月16日至18日雲量增多及有幾陣驟雨。10月19日本港大致天晴及部分地區有煙霞。在微風及陽光充沛的情況下，當日下午天文台錄得最高氣溫33.7度，是有紀錄以來年內最遲出現酷熱天氣的日子。

受一股偏東氣流影響，10月20日至21日本港早上有幾陣微雨，日間短暫時間有陽光。隨着偏東氣流緩和，10月22日本港天氣轉為大致天晴及乾燥。

與此同時，位於菲律賓以東海域的一個低壓區在10月21日增強為熱帶低氣壓，隨後被命名為潭美。10月22日至23日潭美向西北移向呂宋，並逐漸增強。在橫過呂宋後，潭美於10月25日至26日大致向西移動，橫過南海中北部。10月27日早上潭美於越南中部登陸，並在翌日於內陸地區逐步減弱為低壓區。

在一股乾燥的東北季候風影響下，10月23日大致天晴及乾燥。隨着季候風增強，翌日早上天氣稍涼，天文台氣溫下降至全月最低的22.0度。當日日間大致天晴及非常乾燥，本港大部分地區的相對濕度曾下降至百分之30左右。

10月25日日間仍然大致天晴，但隨着潭美靠近，本港晚上轉為多雲。在東北季候風及潭美的共同影響下，10月26日本港大致多雲及有幾陣驟雨。當日本港多處曾錄得強風。隨着潭美遠離，當晚及翌日早上本地風力逐漸減弱。

隨着一道雲帶覆蓋廣東沿岸，10月27日至29日本港持續大致多雲，早上有幾陣微雨。受乾燥的東北季候風影響，10月最後兩天本港天氣轉為天晴乾燥。2024年10月有5個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】