鼓勵生育｜鄧家彪倡政府辦公室貼滿BB相　冀公務員不加班回家陪老婆

▲ 工聯會議員鄧家彪。（立法會影片截圖）

本港生育率持續下跌，多名立法會議員就鼓勵生育提出建議，工聯會議員鄧家彪建議在政府辦公室添加「BB相」布置，增加「想生仔的社會氛圍」。勞工及福利局副局長何啟明表示會將意見向公務員事務局反映。

政府在去年《施政報告》公布新生嬰兒獎勵金，向合資格的父母發放一筆過2萬元現金獎勵，計劃為期3年。立法會研究人口政策和措施小組委員會今日開會，討論鼓勵生育及締造更有利育兒環境的政策和措施。

鄧家彪發言時指，部分年輕人即使有能力也未必想「生仔」，認為需營造「小朋友好可愛」的社會氛圍，「政府除了增加育兒假，亦可以在所有辦公室貼滿BB相做佈置，公務員見到BB相就會覺得好開心喎，唔好加班，快啲返屋企陪下老婆。」

新民黨副主席容海恩就表示近來問到她分別只有4歲及5歲的兩名女兒將來會否想要小朋友，但獲得的答覆是「唔想」，因為「唔識湊BB」。她指出：「幾歲都唔想生喇喎已經」，認為問題源於學校應多教照顧小朋友是一件開心的事。

何啟明認為鄧家彪的建議十分創新，「我自己有貼，但唔係個個有咁的材料。」對於容海恩的意見，他則指，「相信如果問一個小朋友想唔想生小朋友嘅話呢，佢梗係應該唔識答你，太細個」。他建議容海恩要「問啱個問題」，如果問小朋友「想唔想要多個細佬或細妹，答案應該會是很想。」

陸瀚民倡製宣傳片傳播生育氣氛

經民聯陸瀚民指要營造生育氣氛，可參考過往控制人口增長時推出的家計會廣告「兩個就夠曬數」，指深入民心的廣告當年在社會有很大效應，籲當局製作「有感染力、琅琅上口」的宣傳片，傳播生育氣氛。何啟明回應指會找相關部門「諗橋」，一同構思琅琅上口的廣告片。

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