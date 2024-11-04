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腦缺氧丨教7歲女做功課學極唔識　好爸爸激到入急症室證腦部缺氧

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【教功課/腦部缺氧/家長】教子女做功課難免勞氣。河南一名父親近日於教導家中7歲女兒做作業時，疑因過份「勞氣」，他因此情緒失控，後來更被氣得腦部缺氧，致手抖心慌，需緊急送院。

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綜合內媒報道，10月29日河南有一位父親在輔導女兒功課的時候突然心慌胸悶、手腳發抖、而要被送到醫院急症室搶救，醫生其後懷疑是男子因教導女兒時過份「勞氣」，引發腦部缺氧所致。

據男子的太太陳女士指，事發前丈夫，正在輔導7歲半、剛上一年級的女兒的作業，由於女兒在讀韻母「ao、ou、iu」時，老是讀不順溜，丈夫漸漸失去耐性，令他情緒逐漸失控，未幾便出現手抖心慌氣悶等腦部缺氧症狀，需馬上送院。慶幸，經治療後，男子情況便恢復穩定，不過醫生亦建議他教導小孩時，儘量「把心態放平就好了。」

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事件曝光後，瞬間引起網民熱議，不少家長感同身受指教育小朋友真是相當不容易，「做父母太難了」、「真的愈教愈想放棄」，有網民則建議花錢找補習老師。

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同場加映：猝死4大高危因素

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