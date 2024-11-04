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法律周｜崔建春：港人續享自由和高度自治　惟有「精神失常」人散播虛假訊息

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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崔建春指，《港區國安法》和《維護國家安全條例》實施後，市民享受到自由和高度自治。(林定國fb圖片)

一連5日香港法律周今日（4日）起舉行，外交部駐港特派員崔建春指，香港可持續強化「內聯外通」獨特角色，又指《港區國安法》和《維護國家安全條例》實施後，市民享受到自由和高度自治。

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今年法律周以「香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板」為主題，開幕日舉行由國際統一私法協會和律政司合辦的亞太國際私法峰會。崔建春致辭促港用好制度優勢，做好開放合作的橋樑。他強調，中央政府堅定不移地貫徹「一國兩制」，是香港繁榮發展的最大底氣，香港可持續強化「內聯外通」獨特角色，為中外企業經貿往來牽線搭橋。他指，特首李家超發表新一份施政報告，銳意改革，惠及市民。

崔建春表示，作為中國唯一實行普通法制度的司法管轄區，香港可充分發揮普通法普遍適用性，凝聚不同市場主體，拓展暢通便捷的國際聯繫。本港地理位置具備優勢，東西南北交匯，可建立多元文化互動的橋樑，促進法律援助、合作和法律經驗交流。

崔建春說，《港區國安法》和《維護國家安全條例》實施後，市民享受到自由和高度自治。

我們都知道有些虛假訊息、錯誤的訊息及謠言，由「精神失常」（insane）的人散播，雖然我不喜歡用這個詞語，但我們在這提及的香港是一個好的城市，香港是適合做生意、香港是適合居住，我希望我們可以，亦應該分享香港故事給國際的社會。

林定國致辭表示，本港強大的法律基礎，加上與內地的緊密聯繫和支持，將本港定位為跨地區及其他地區法律和經濟合作的重要樞紐。(林定國fb圖片)

林定國：本港定位跨地區法律和經濟合作重要樞紐

律政司司長林定國致辭表示，香港作為中國、亞太地區和世界之間門戶的獨特作用，在「一國兩制」下，香港是中國境內唯一的普通法司法管轄區。本港強大的法律基礎，加上與內地的緊密聯繫和支持，將本港定位為跨地區及其他地區法律和經濟合作的重要樞紐。

林定國指，施政報告中提出律政司正在設立的香港國際法律人才培訓學院，法律周最後一天，將舉行學院的啟動儀式。而學院將定期舉辦實務培訓課程、研討會、國際交流計劃等，為國家培養與外國相關的法律實務人才，以及符合國際法、普通法、民法和國家法制的法律人才。

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