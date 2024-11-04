職場新人｜00後入職1個月犯7宗罪神憎鬼厭　每日遲到半小時未算最離譜最終下場係？

▲ 有00後入職未到一個月，已經犯下7宗罪，被同事形容神憎鬼厭。

【職場新人】本Mommy成日聽到有職場前輩呻「而家啲後生唔同以前」，要請到合適員工確實不易。日前有港男指新入職的00後同事「勁難頂」，更犯下職場「七宗罪」，最嚴重之一是得罪老闆！網友紛紛建議公司炒人，後續係點？

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職場新人｜入職未到一個月令所有同事感厭惡

港男在連登討論區發文，他指新同事是一名應屆畢業生，月薪為2.2萬。新同事初到埗時，對方的直屬經理十分有耐性地教授工作內容及流程，但是由於新同事無心學習，而且更犯下了多條「令人乞人憎」的罪行，令到入職不到一個月已經「個個都頂佢唔順」。

職場新人｜7宗罪：教極唔識

首先，新同事「教極唔識」，港男透露對方「一個問題問十次都係錯」；第二罪行是「懶醒」，港男指新同事「應該用腦果陣唔用」，但如果入數據時卻又會發揮小宇宙，理解能力亦低。

第三是「遲到」，新同事每天會遲到半小時以上；第四，港男指新同事有口臭問題，就算給對方香口珠也不會吃用。

職場新人｜7宗罪：公開窒老闆

第五及第六是不懂分寸及不識時務，有一次新同事對著老闆說「主要競爭對手都有呢樣benefit（優勢/好處）我地居然冇」，而老闆聞言後「黑晒面」；另一次是老闆叫新同事做事，而對方卻聲音洪大地反駁道，「下，而家連佢direct（直屬上司）都頂唔順，凈係叫佢入data（數據）」。不停地得罪老闆，犯下了職場大忌。

職場新人｜7宗罪：能力比同期新人低

第七，能力明顯地對同期入職的同事低，港男指出其他新人學到了十樣東西，而新同事卻只學到三樣。而港男更無奈地道，新同事有更多大大少少的罪行未能盡錄，總括而言是罄竹難書。

職場新人｜網友勸未過試用期快啲炒

不少網友見到新同事的行為也表示「O咀」，建議樓主公司盡快終止合約，「淨係遲到已經炒得，合約一定有寫工作時間」、「咁可以出warning，夠數可以即炒唔洗賠嘅...」、「個個都頂唔順，又未過試用仲唔即炒? 快手止蝕請過個仲好啦」；對此，樓主哀怨地透露，「老細話我知原來佢張約冇試用期。」，看來「炒魷」的方向未必可行來解決。

職場新人｜網民：新同事可能身份特殊

不過，有人戲笑道可以新同事身份「特殊」，要小心，「多數係有錢仔，之後發覺人哋住半山，樓主態度180度轉」、「咁要問返HR當初揀佢的原因，定係佢係皇親國戚」、「可能同老細同一個單位，係佢個仔。」

同場加映：10個極品上司行為

好上司可遇不可求！本Mommy最喜歡上網看看職場八卦事，見到有名打工仔在網上發文，分享其公司的極品上司行為，引起不少網民共鳴，當中包括吃飯AA制、要求同事主動加班、去廁所要計時等等，不過以上行為原來未算最離譜！點擊下圖看詳情：

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同場加映：同事離職前5大徵兆

職場上沒有永恆的同事，身邊總會有同事因個人原因而選擇離開。一名網民早前發文總結5大離職先兆，若不想被上司發現自己離心，不妨先抄下來，免辭職不成反被炒。點擊下圖看詳情：

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