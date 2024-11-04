抑鬱症｜港大醫學院研究預測每年逾5.6萬人患抑鬱症　年均醫療成本逾25億

▲ 研究團隊成員包括陳慧賢教授（後左一）、黃志基教授（後右一）及李雪教授（後右二）。（港大供圖）

港大醫學院的抑鬱症健康經濟模型研究顯示，2023至2032年，香港每年將有55,849至57,896名患者罹患抑鬱症，帶來的年均醫療成本超過25.1億港元。

港大醫學院研究團隊開發出健康經濟模型，預測2023至2032年期間抑鬱症相關的醫療成本和死亡率，研究團隊利用來自醫院管理局的全港電子病歷，聚焦2014年至2016年間診斷為抑鬱症的25,190名患者，並進行為期七年的隨訪直至2020年。

研究團隊指，在本港維持現狀情境下，即未引入任何新的治療或干預策略，模型預測出：

• 抑鬱症的持續負擔：由2023至2032年，香港每年將有55,849至57,896名患者罹患抑鬱症，帶來的年均醫療成本超過25.1億港元，其中精神科的護理成本開支為4.735億港元；這些成本在這十年將持續高企（仍未計算通脹）。 • 脆弱社群的過度負擔：雖然男性的抑鬱症發病率較低，但一旦確診，所需的資源更多；尤其是有健康問題的男性抑鬱症患者（65歲及以上）將面臨的個人醫療成本和死亡風險最高，而青少年患者將導致最高的精神科護理開支。 • 早期干預成節省成本的關鍵：抑鬱症患者在接受兩種抗抑鬱劑後仍未達到緩解期，就歸類為難治型，治療上也比較困難。儘管只有少於20%的抑鬱症患者會發展為難治型抑鬱症或相關合併症，但他們卻耗費31–54%的抑鬱症相關醫療資源。由此可以推斷，當抑鬱症病情惡化至嚴重階段將造成巨大的資源負擔，所以早期干預對於挽救病例及節約醫療成本至關重要。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系、藥理及藥劑學系助理教授李雪建議，政府在制定政策時，應預視抑鬱症對醫療系統的持續負擔，針對高危社群，包括青少年和健康問題人士，盡早提出及時的干預措施和長遠規劃；並針對難治型抑鬱症提供早期干預措施，以節省醫療成本。

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