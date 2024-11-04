《我談的那場戀愛》奪倫敦東亞電影節最佳影片　吳君如領獎興奮高呼：我哋贏咗喇！

▲ 吳君如一家、任達華一家與影展主席田惠晶（中）合照。

由何妙祺執導，吳君如、張天賦（MC）領銜主演電影《我談的那場戀愛》再度在國際影展得到肯定，影片早前入圍第9屆倫敦東亞電影節（The 9th London East Asia Film Festival）競賽單元，與來自日本、韓國、中國內地及台灣等地的電影一同角逐獎項，最終它成功在十套入圍電影中脫穎而出，贏得最佳影片殊榮！



英國時間11月3日，身穿黑色晚裝長褲的吳君如，在伴侶陳可辛和愛女陳是知（Jillian）陪同下，出席電影節閉幕禮暨頒獎禮。

評審宣讀《我談的那場戀愛》贏得最佳影片後，君如即代表電影台前幕後上台領獎，難掩興奮心情的她先用英語表示自己緊張到心跳兼出汗，再以廣東話讀出監製陳慶嘉和導演何妙祺的感言：「我們相信笑聲、感動和對人性善良嘅追求是世界性嘅，愛情同夢想，都係相信就係真，感謝所有觀眾、倫敦嘅觀眾支持同喜愛。」最後再用英語向多位評審以及電影節表達謝意。

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▲ 吳君如心情興奮，高舉獎座大呼：「我哋贏咗喇！」

我談的那場戀愛丨君如興奮高舉獎項

從影展主席田惠晶手上領接獎座後，君如更高舉獎項開心大呼：「我哋贏咗喇！十部戲！可以贏呀！好興奮呀！」君如多年拍檔兼老友任達華亦有亮相典禮，並向她送上擁抱以示祝賀，他除獲頒發終身成就獎（Lifetime Achievement Award），其主演的《紅豆》亦是電影節閉幕影片。



本屆倫敦東亞電影節競賽單元評審團對《我談的那場戀愛》讚譽有加，他們表示：「《我談的那場戀愛》是一部非凡的影片，由充滿活力的吳君如傾情演出，表現感人至深。評審團頒發此獎項，是為了表彰導演何妙祺這部現代故事中所揭示的深刻真理，故事探討了社會、科技、衰老、失落，以及人類聯繫的複雜與重要性。」

先前，君如已在開幕禮上獲頒發今屆影展的榮譽獎（Honorary Award），當時她便在上台感恩自己今年「三喜臨門」，繼第44屆夏威夷國際電影節獲頒「焦點香港影人」大獎後，再憑《我談的那場戀愛》入圍金馬影后，然後獲得今次影展肯定，對其而言意義非凡。

▲ 吳君如舉起手機與琦琦、陳是知、陳可辛、任達華和任晴佳自拍。

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