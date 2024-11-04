One Direction前成員丨31歲Liam Payne酒店墮樓亡　遺體防腐48小時今運抵英國由父親帶回家

【Liam Payne／One Direction／男團／遺體防腐】31歲One Direction前成員Liam Payne墮樓離世，其遺體已在阿根廷進行防腐處理，將於今日（4日）由其父親陪同下運抵英國，隨後再進行葬禮及告別彌撒。

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綜合外媒報道，英國天團One Direction前成員Liam Payne於今年10月16日在阿根廷一間酒店（CasaSur Palermo Hotel）墮樓身亡，終年31歲。其父親Geoff Payne親自前往阿根廷認屍，並到事發酒店了解案情。在Geoff Payne現身酒店當天，有不少有心歌迷在酒店門口擺放祭壇悼念Liam，他簡單向歌迷道謝，然後一言不發看著兒子的照片，心情沉重。期間亦會拿起祭壇的卡片細看，或是拿起Liam的照片親吻。

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Liam Payne逝世｜粉絲們擺放祭壇悼念 遺體經防腐處理運回英國

據消息指，Liam的遺體先在阿根廷當地最大的「查卡里塔公墓」中的英國公墓做防腐處理，防腐過程預計約48小時。隨後，其遺體將由父親親自運回英國倫敦舉行葬禮，並於聖保羅大教堂舉辦告別彌撒，預料遺體將於今日（11月4日）運抵英國。

當地歌迷亦擺放祭壇悼念Liam，不少女歌迷難掩哀傷，抱頭痛哭；亦有歌迷彈結他合唱Liam的歌曲：

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31歲的Liam Payne日前於阿根廷的酒店墮樓亡，其死因仍然眾說紛紜，不過，有消息指事件疑與酒店處理失當有關，有員工更疑涉運毒遭解僱。警方事發後，於Liam所住的房間進行調查，發現了有可以導致失去意識和精神錯亂的強力迷幻藥「水晶」，屬於毒品的一種。

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