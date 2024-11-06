抑鬱症︱30歲銀行高管突患重度抑鬱　5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷

▲ 30歲銀行高管突患重度抑鬱 5年歷3次失業欲輕生終靠1信念熬過低谷

【抑鬱症／自測症狀／治療藥物／心理輔導／精神健康】工作壓力大，「抑鬱症」隨時找上門，這時千萬不要諱忌求醫。本港精神科專科鄧萬豪醫生接受TOPick訪問，分享有關抑鬱症的資訊；另分享個案提醒大家，一旦患上嚴重抑鬱，該如何面對。

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鄧醫生指出，抑鬱症是一種常見的情緒障礙，症狀可能因人而異，但通常會持續兩週或更久。常見症狀包括：情緒低落、興趣喪失、精力不足、睡眠問題、食慾改變、注意力不集中、自我價值感降低、身體不適，甚至自殺念頭。

如果你最近感到情緒低落、對生活失去興趣，不妨進行以下自我評估，了解自己是否需要尋求專業協助。

【1分鐘自測抑鬱症】：

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抑鬱症︱病情程度區分

根據診斷精神疾病的權威指南DSM-5（《精神疾病診斷與統計手冊》第五版）中的分類，憂鬱症的嚴重程度被分為三個等級：

輕度： 符合診斷標準的症狀較少，對日常生活的影響相對較小。

中等度： 符合診斷標準的症狀較多，對日常生活有明顯的影響。

重度： 符合幾乎所有的診斷標準，對日常生活造成嚴重的干擾，甚至可能伴隨自殺風險。

總括而言，精神科醫生會綜合考慮患者「症狀的嚴重程度與數量」、「日常生活功能的受損程度」及「自殺風險」，來評估抑鬱症病情程度。而輕度抑鬱發展成重度抑鬱，是一個漸進的過程，會受到多種因素的影響。以下幾種情況較為常見，務必加以警覺：

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抑鬱症︱30歲銀行高管患重度抑鬱：腦袋突然「當機」

鄧醫生分享一個重度抑鬱症個案：一名30多歲的銀行高管，在2019年突然患上抑鬱症。患者原本個性聰明、腦筋靈活、辦事高效，因任職高層，平常工作處理事務繁忙且責任巨大，例如經常需要24小時關注市況，並快速做出重大決策，這令他長期精神綳緊，有失眠問題。

在發病當下，患者形容腦袋就像突然「當機」一樣無法運作，不能像平時一樣快速做決策；就連家人也明顯感覺到他的不妥。直至2023年期間，患者一共3次發作，至今年年初又再第4次發作。每一次復發都是因「壓力」導致，但他仍繼續上班；雖然期間也試過自行辭職休養，但病情卻變得更嚴重，無奈還是要工作，形成惡性循環。

抑鬱症︱抗病5年靠1個信念珍惜生命

患者原本持續服用2種口服抗抑鬱藥，雖副作用不大，但起效時間長，且效果不理想。另外也有約見心理醫生進行心理治療，能保持一段時間療癒效果。但患者在發病嚴重時，病程可長達3至4個月，「不想出門，每天在家像雪藏的屍體」。期間又因病影響工作效率，慘歷3次失業，更令患者一度想要輕生。但幸好，患者一直以來都有太太無條件給予陪伴支持；家人最終成為他的救命稻草：

因為想到太太和子女，不想他們無人照顧，所以才讓自己保持理智，讓自己不要放棄生命。

如今，患者積極治療，並將原本的口服抗抑鬱藥，轉為一款美國製新式噴鼻式抗抑鬱藥物。患者嚴重時一星期噴鼻2次，穩定後可1星期噴1次；使用後的首個24小時有些微副作用，例如集中力下降、輕微頭暈；但過後藥物能快速見效，1星期可改善病情。

抑鬱症︱5大職業易致抑鬱

除了個案中的銀行高管，鄧醫生指出，其實還有5大職業人士容易罹患抑鬱症：

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而一旦演變成重度抑鬱症，對患者的身心健康都會產生深遠且廣泛的影響，不僅影響個人生活，也會對家庭和社會造成負擔。首先在身體上，重度抑鬱患者會有失眠、早醒或過度嗜睡情況；食慾改變，出現食慾不振或暴飲暴食；體重明顯增加或減少；身體出現慢性疼痛，包括頭痛、肌肉疼痛等；免疫系統功能下降，容易感染疾病；甚至會增加心血管疾病風險，如高血壓、心臟病等。

此外，患者在心理上會長期情緒低落，感到持續的悲傷、空虛感；興趣喪失，對以前喜歡的事物失去興趣；對自身產生罪惡感、無價值感，常常自責、自卑；精神方面會有注意力不集中、記憶力下降的問題，影響工作和學習能力，辦事決策困難、猶豫不決，無法做出決定；更嚴重者可能出現自殺行為。

重度抑鬱症患者還會在社交行為上明顯退縮，例如避免社交活動，與人接觸減少；活動量減少，整日待在家中，不願意出門；自理能力下降，忽視個人衛生，生活起居不規律。長期而言， 患者的情緒波動會影響家庭關係，令家庭關係變得緊張；患病後有機會導致失業，但需承擔醫療費用等，可能造成經濟壓力；最後，患者會因無法正常工作或學習，使個人的社會功能受損。

抑鬱症︱治療方法

抑鬱症患者可以從藥物及心理方面尋求治療。包括抗抑鬱藥物，可以調節大腦中的神經傳導物質，改善情緒低落、失眠等症狀。另外醫生也會根據患者的具體情況，搭配其他藥物，例如焦慮症藥物、睡眠障礙藥物等。

至於心理治療，患者可進行認知行為治療 (CBT)，透過改變負面的思考模式和行為，改善情緒和功能。或進行人際關係治療，幫助改善人際關係，增加社會支持，以減輕孤獨感和無助感。另外亦有精神分析治療，幫助患者探討潛意識中的衝突和經驗，以了解抑鬱症的根源。

此外，腦電盪治療（Electroconvulsive Therapy, ECT），又稱電痙攣療法，是一種用來治療嚴重精神疾病，特別是重度抑鬱症的有效方法。ECT的原理是透過在患者腦部施加短暫的電流，誘發一次短暫的全身性癲癇，以達到治療效果。

不過，鄧醫生坦言，在首次重度憂鬱發作後，患者終生復發的風險為60%；有多達70%的2次MDE患者一生中會出現復發；90%的3次或以上MDE患者會更進一步復發。因此，預防輕度抑鬱惡化的方法變得非常重要。鄧醫生建議：

及時就醫： 感覺情緒低落時，應儘早尋求專業幫助。

積極治療： 按照醫生的建議，堅持治療。

調整生活方式： 保持規律的作息，均衡飲食，適度運動，多參與社交活動。

學習放鬆技巧： 學習深呼吸、冥想等放鬆技巧，有助於緩解壓力。

尋求社會支持： 與家人、朋友或心理諮商師分享自己的感受。

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