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脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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台灣一位醫生透過飲食和運動在1年內激減44磅，逆轉嚴重脂肪肝。

【脂肪肝/減肥/減脂/蛋白質】台灣一位醫生體重曾高達90公斤（約198磅），並罹患嚴重脂肪肝，之後成功透過飲食及運動在1年內激減44磅、逆轉病情。他公開自救餐單，指出自己喝咖啡必定會搭配1種食物，並推薦1種運動幫助減脂。

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Healthy Life
Healthy Life｜2組簡單伸展動作 幫助擺脫惰性

台灣骨科醫生葉文凌日前在健康節目《聚焦2.0》上分享，表示自己曾經在踢足球時不慎骨折受傷，導致之後無法維持運動的習慣，加上工作需要應酬、喝酒，結果體重一路飆升至90公斤（約198磅），健檢時更發現已患上嚴重脂肪肝，肝指數ALT、AST等肝臟發炎指標高達60U/L（正常值上限為40 U/L）。

為了逆轉病情，葉文凌透過飲食及運動自救，最終成功在11個月的時間內減下20公斤（約44磅），ALT、AST等指標降至20U/L，褲子的尺碼亦從38變回31，擺脫嚴重脂肪肝帶來的威脅。他指出，如果不改變飲食型態，單靠運動減去肝臟脂肪的效果恐怕有限，而減重最需要的營養素是蛋白質，只要攝取充足便能增加飽足感，繼而減少醣類的攝取量，並預防肌少症。

逆轉脂肪肝｜減脂需攝取充足蛋白質

葉文凌建議，一般市民每日應該吃每公斤體重乘以0.8至1.2克的蛋白質，60歲以上人士則應該吃每公斤體重乘以1.5克的蛋白質，以避免肌少症，並維持瘦身所需。以60公斤的長者為例，每天就需要攝取90克左右的蛋白質。

他又公開自己每日三餐的餐單及飲食貼士，詳情如下：

  • 早餐：1杯無糖黑咖啡及2隻雞蛋。咖啡因有助燃燒脂肪、降低食慾，而雞蛋本身亦含有豐富蛋白質，是良好的減脂早餐。
  • 午餐及晚餐：盡量少吃澱粉，攝取充足蛋白質。可以選擇小棠菜、椰菜、紅蘿蔔炒蛋等菜式，搭配雞胸肉及少量白飯，便是營養充足的減重餐。

此外，葉文凌亦曾在節目上提及自己過往愛吃滷肉飯、法國麵包配奶油等美食，但這類食物確實不宜多吃，並表示自己現在的澱粉量吃得很少，大多是配合蛋白質食物一同攝取。他續指，除了飲食控制之外，自己亦十分重視運動的效果，此舉不但能消耗多餘熱量、穩定血糖，對於控制體重、減脂與改善脂肪肝都有一定的幫助。

逆轉脂肪肝｜「跑走運動」助強化燃脂

他特別推薦一項名為「跑走運動」的帶氧運動訓練，要點如下：

  • 1. 先從快步走開始，發現上升的心跳變得穩定、不再增加後便可以開始慢跑
  • 2. 慢跑時心跳會逐漸加快，並開始感到微喘
  • 3. 當喘到一定程度、自覺已無法忍受時，再從慢跑換回快步走，以此類推

葉文凌指出，「跑走運動」的好處在於能夠透過慢跑與快步走之間的輪流交替延長運動時間、強化減脂效果之餘，亦不會造成太大的體力負擔，因此十分鼓勵市民嘗試。

更多相關報道：改善脂肪肝｜女子減肥不節食僅靠1運動3個月激減15磅　脂肪肝腎結石竟全消失

同場加映：4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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4類食物易增肝癌風險+16大食物消除內臟脂肪

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資料來源：《聚焦2.0》、《早安健康

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