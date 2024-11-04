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移民加拿大港男｜港男移民加拿大超後悔　列5大缺點：洗濕咗個頭返唔到轉頭！

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發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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港男移民加拿大超後悔，列5大問題：洗濕咗個頭返唔到轉頭！

【移民 / 加拿大】移民海外後，可能會發覺生活不似預期。近日，一移民加拿大的港男在連登討論區發文，指在加拿大生活不順心，後悔移民欲回流，並總結5類問題，包括住宿、工作、政治等。

此文引網民熱議，當中包括表示：「其實喺外國嘅生活唔一定好過喺香港。」

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移民加拿大的港男以「加拿大真係一啲都比唔上香港」為題發文，稱近期生活不順「好想發牢騷」，並細數5類問題，包括住宿、工作、政治、飲食及旅遊，指加拿大不比香港好，後悔移民決定。

移民加拿大港男｜問題一：住宿

男子表示，他在香港的租金佔收入不超過一半，但在加拿大住「將軍澳級別」套房，租金卻佔到收入的三分之二，直指「我點X樣係度安居樂業？」。

「係香港最多交租萬幾蚊，住可能細少少，但你講緊搵幾萬蚊一個月，住嘅開支都係佔你收入一半都無，仲儲到錢可以有返啲生活」。

「外國你係住大咗，你知唔知宜家幾錢租？2,500加元（約1.4萬港元）1房，3,500加元（約2萬港元）2房，香港邊度2房要2萬？無錢呀？同人一齊住囉，我係香港折墮極都唔洗倒退住劏房」。

移民加拿大港男｜問題二：工作

男子自述英文差，在加拿大難以融入，工作機會較少，「最慘就係我英文差，你以前見工符符碌碌都過到骨，宜家連第一步過HR姐姐嗰關嘅機會都無」。

並表示加拿大商業極度不發達，「香港都話有jobsdb，又多獵頭，總有人會請你，但呢到商業極度唔發達，公司少，得嗰indeed網，按到手抽筋都無人會比機會你，只有一條路，就係圍爐搵番啲國/粵語嘅公司，一係自己做老闆創業」。

移民加拿大港男｜問題三：政治

男子表示「一日到黑剩係講毒！講高稅！投保守黨！」，直指責政黨宣傳廣告包含粗話「D政黨落廣告有冇咁肉酸？宜家打爛仔交？講啲野咁唔大體又話文明國家?」，「我宜家辛辛苦苦用錢坐緊移民監等緊本護照，結果就係換黎呢張唔知點解為咗你兩黨去幫你地做神」。

移民加拿大港男｜問題四：飲食

樓主稱「我宜家最X嬲嘅就係食」，「宜家出街想搵個茶記食下都無...成15加元（約83港元）食個早餐，個個餐都15加元，我係香港洗X咁貴食個早餐」，並感慨「X你，我想返香港」。

移民加拿大港男｜問題五：旅行

樓主指加拿大機票費用昂貴，「你知唔知我搵min pay？張機票萬幾蚊港紙，去日本又係，去台灣又係，去韓國又係，去泰國又係，我真係無晒以前嘅所有美好的回憶，又儲唔到錢」。

該港男在文末表達自己的悔意，稱：「洗濕咗個頭，返唔到轉頭，唯有做番上一代爸爸媽媽走難嘅窮人，希望下一代可以過得更好」。

移民加拿大港男｜網民意見不一

文帖引起網民熱議，「所以話人人鍾意嘅嘢唔同，有啲人好鍾意大自然過到加拿大覺得天堂，有啲人一定要香港嗰種高密度生活 離開咗習慣唔到，咁咪香港」、「其實喺外國嘅生活唔一定好過喺香港，所以香港都好多外國人來定居」。

網民觀點不一，部分人認為男子可以回流香港，部分人認為在加拿大更好，「你咪返黎囉 返唔到咩」、「一早已講大部份香港人都唔適合去歐美生活」、「香港稅低好多但一般人拎到嘅福利反而比加拿大人多」、「講真移民正路嚟講係應該生活降級咗」、「香港購買力水平係比唔上美國澳州的, 而且住屋又差，工時又長，物質都比唔上啦」。

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