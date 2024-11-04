音樂女神丨為母校演藝學院表演籌款　海兒：想老師為我感到自豪

▲ 音樂女神海兒為母校演藝學院表演籌款。

被譽為「音樂女神」、於英國倫敦皇家音樂學院碩士畢業的女高音歌唱家海兒（Hedy），日前受邀到香港演藝學院出席為聲樂系碩士生的獎學金籌款活動。

Hedy透露出席這次活動，原來是受到她恩師的邀請，「去英國之前，我都係演藝學畢業，我以前個Professor就係呢個Vocal School嘅Head of department，佢今次叫我返去唱一首歌，希望可以幫手，籌款俾未來讀碩士嘅學生。呢個老師係我嘅恩師，係我人生嘅大伯樂。」

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音樂女神丨海兒對演藝學院有情意結

活動上，Hedy演唱《Quando m'en Vo’》一曲，「呢首就係我入演藝學院，喺呢個舞台第一首opera表演嘅獨唱歌。」

她坦言，於演藝畢業多年，這次演出感覺特別，「特別有情意結喺度，因為畢咗業咁多年，返去母校重回同一個舞台唱俾老師聽，好想老師會為我感到自豪，覺得我係good girl，哈哈。以前企喺同一個舞台唱歌嘅自己，唔係好幻想到咁多年後嘅自己會係點，到而家成為一個Performer，我可以真正享受到呢個舞台，誇張啲講，我希望可以為學生們籌到款，幫到佢哋。」

此外，當晚有一位她的小粉絲亦專誠到場看她演出，令她十分感動，「佢同我講佢由中一、中二開始，喺IG聽我唱歌，因為聽咗我唱歌，所以佢都決定要入演藝學院讀唱歌讀聲樂，我就覺得：『嘩！原來會有一個小女孩因為我，所以決定去讀唱歌、同我行同一條路。』嗰刻我好感動。真係冇諗過自己可以做到呢一點。」

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