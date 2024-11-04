低空經濟｜黃偉綸：希望明年初開始陸續推行「監管沙盒」

▲ 黃偉綸在社交平台發文稱，今日聯同運輸及物流局局長林世雄、常任秘書長陳美寶等，與「大灣區低空經濟聯盟」超過30位成員會面。（黃偉綸fb圖片）

施政報告提出成立由財政司副司長任組長的「發展低空經濟工作組」，工作組組長、 副財政司長黃偉綸提到，工作組將於月內舉行首次會議，並希望明年初開始陸續推行「監管沙盒」。

黃偉綸在社交平台發文稱，今日聯同運輸及物流局局長林世雄、常任秘書長陳美寶等，與「大灣區低空經濟聯盟」超過30位成員會面，聽取他們就香港發展低空經濟的意見。

黃偉綸指會上聯盟成員提出建議包括提速推進試點項目、完善法規、促進跨境航線、規劃基礎建設、完善網絡建設等方面。他認同發展低空經濟必須具前瞻性，站位要高、望得要遠，也要站得穩，政府會以探索精神一步一步地去做，善用市場和學界力量，以及加強與內地方面合作，共同推動低空經濟發展。

葛珮帆：工作組強調會「邊做邊試」

聯盟創會會長、民建聯立法會議員葛珮帆會後引述黃偉倫稱不會等待大型基建落成後才發展，強調會「邊做邊試」。她稱交流期間提出10點主要建議，例如頂層設計，希望政府制訂香港低空經濟發展策略，向海外或內地有潛質企業和人才招手，希望他們能落戶香港來港一起發展低空經濟。

聯盟榮譽顧問、立法會議員陳紹雄，會上就了解不同應用場景申請試點項目及試飛的方法，並就基礎建設及與內地對接等關鍵問題向政府提出意見。他認為政府要有前瞻性的思維，以及以促進者的角色推動有關政策，強調香港不能夠在低空經濟這個課題上單打獨鬥及獨善其身，期望工作組未來可以多跟業界加強交流。

被問及會否向當局提供低空經濟的試點，葛珮帆指聯盟收到不少具建設性的倡議，當中涉及消防救援、保安管理、城市管理及發展旅遊景點等。她指聯盟有向當局建議探討在維港推動低空旅遊，認為會讓旅客有新的旅遊體驗，惟維港現設禁飛區，期望政府採取開放態度，解決現時航空法例的限制。

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