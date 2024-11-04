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雙11優惠｜IKEA雙11大減價低至6折　儲物櫃/梳化/傢俬$49.9起/滿指定金額減$400

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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IKEA雙11優惠，多款傢俬、家品、儲物櫃、梳化低至6折。

【雙11優惠】IKEA（宜家家居）由即日至11月14日推出「11.11網上購物節」，多款家品及傢俬低至6折發售，包括梳化、書檯、桌椅等都有優惠，消費滿指定金額，輸入優惠碼更即減$400，即睇詳情！

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教練爸媽｜拳王與太太結緣全因下陰受傷　3歲仔自學出拳踢腳盡得父母真傳

雙11優惠｜IKEA傢俬家品低至6折

IKEA推出「11.11網上購物節」，由即日起至11月14日，在IKEA網店購物，多款精選傢俬家飾低至6折，包括梳化、吊燈、書檯、茶几連空氣清新機、抽屜櫃、地氈等等，最平只需$49.9起。點擊下圖即看優惠產品：

點擊圖片放大
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活動期間，在IKEA網店單次購物滿$4,000，輸入優惠碼「EC24D11」，即可再減$400。另外，yuu會員於11月5日23:59前購物更可享有雙倍yuu積分。

雙11優惠｜IKEA「11.11網上購物節」詳情

活動日期：即日起11月14日
優惠碼：EC24D11
網店連結：IKEA網站

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